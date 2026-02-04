Anna Padilla está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La influencer se comprometió el pasado mes de octubre con su novio, Mario, después de que él le pidiera matrimonio durante un viaje de ensueño a Menorca. "Fue perfecto", confesó ella misma, y desde entonces… empezó la montaña rusa de emociones y de mucho contenido en redes sociales.

Porque si algo sabe hacer Anna es compartir. En cuanto hizo público el compromiso en redes sociales, comenzó a contar cómo fue, dónde y todos los detalles. Amigos, familiares, su gente más cercana… todos fueron protagonistas de vídeos muy emotivos con todo tipo de reacciones. Incluso su madre tuvo su momento viral. Porque, ¿cómo olvidar el famoso vídeo tipo "qué llevo en mi bolso" que terminó con la gran sorpresa: el anillo delante de la cámara?

Eso sí, no todo fue tan idílico como parecía. En un vídeo publicado el pasado 13 enero, la influencer admitía que los preparativos no iban tan avanzados como muchos pensaban. Aunque cuando le preguntaban ella aseguraba que "todo estaba bien", la realidad era otra. De hecho, no sabía todavía dónde se casaría si en Madrid o en Cádiz, ni quién oficiará la boda, ni otros detallitos... lo único que llevaba realmente adelantado era el vestido de novia. Prioridades claras.

Pero algo ha cambiado. Recientemente, durante un evento y ante los micrófonos de Europa Press, Ana quiso tranquilizar a todos. Aunque reconoció que no le encanta hablar del tema, fue clara:

"Ya saldrá todo, pero muy contenta. Quiero disfrutar del proceso", decía sonriente. Y esta vez, parece que sí, que la cosa va realmente bien.

Tanto, que la creadora de contenido recalcó que quiere vivirlo todo intensamente, incluso las discusiones. "Va a pasar solo una vez", confesó, dejando claro que no quiere saltarse ni un solo paso hasta llegar al altar.

Y mientras el jaleo de la boda y lo que eso conlleva va tomando forma, Anna también atraviesa un gran momento profesional. La influencer aseguró estar centrada en nuevos proyectos y muy satisfecha con su trabajo. "Nosotras a lo nuestro, haciendo bien las cosas, es como se llega lejos", decía, en referencia a las polémicas que han rodeado a su marca de ropa.