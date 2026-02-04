El tremendo portazo de Simoneta Gómez-Acebo cuando le preguntan por las memorias de Iñaki Urdangarin

Después de las polémicas memorias del rey Juan Carlos, el próximo 12 de febrero saldrán a la luz las memorias de Iñaki Urdangarin, Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes. Un libro donde el exmarido de la infanta Cristina y exduque de Palma.

Unas memorias de las que hablaba este pasado domingo en La Sexta, en una entrevista que concedió a Jordi Évole donde habló de todos los aspectos de su vida: su matrimonio con la infanta Cristina, qué significó para él formar parte de la Familia Real, y cómo se equivocó al tomar ciertas decisiones que marcaron su vida para siempre.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en 2019 | Gtres

En sus declaraciones, Iñaki reconoce que cuando conoció a la infanta Cristina, "todo era maravilloso, todo podía ser. No era consciente de lo bien que me iba la vida". "Una persona como ella, con su status, era una persona cercana, inteligente, bondadosa y valiente. Fue valiente en apostar por mí". Pero también recuerda el consejo que le dio su padre "me dijo que iba a ser complicado. Fue él el primero que me lo dijo". "Es una familia que el rol que tienen en sociedad no lo pueden olvidar nunca. Y aquí al final somos seres humanos y toca estar un poco más relajado. Pero lo primero era la institución en todo tipo de conversación", confesaba.

Unas memorias que, al igual que las de su exsuegro, darán mucho que hablar y sobre las que recientemente han preguntado a Simoneta Gómez-Acebo, prima de doña Cristina. Sin embargo, a juzgar por su actitud, la hija de la fallecida infanta Pilar de Borbón no quiere responder a ninguna de las preguntas de la prensa y lo ha dejado claro dando un gran portazo cuando le han acercado los micrófonos para preguntarle por las memorias de Iñaki Urdangarin.