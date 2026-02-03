Aguacate troceado y congelado: la novedad de Mercadona que está causando sensación en redes

El aguacate lleva años siendo uno de los alimentos estrella en la cesta de la compra. Presente en tostadas, ensaladas y recetas saludables, su consumo no deja de crecer gracias a su perfil nutricional y a su versatilidad en la cocina.

Ahora, Mercadona da un paso más y se suma a esta tendencia con un nuevo producto pensado para facilitar su consumo diario. La cadena de supermercados ha incorporado a sus congeladores aguacate troceado, una alternativa al fruto fresco que promete comodidad y menos desperdicio.

El producto ya está generando conversación en redes sociales, donde muchos usuarios valoran su practicidad frente al clásico aguacate que se pasa en cuestión de horas. Y es que este nuevo formato responde a una demanda clara: poder consumir aguacate en cualquier momento, sin preocuparse por su punto de maduración ni por tirar comida.

Las ventajas

Uno de los grandes puntos fuertes de este producto es que garantiza un punto de maduración perfecto. Al estar ultracongelado en su mejor momento, mantiene sus propiedades y permite un control preciso de la cantidad que se va a consumir. Además, al venir ya troceado, ahorra tiempo en la cocina y evita que el aguacate sobrante se oxide o acabe en la basura.

Otro aspecto muy valorado es su practicidad. Se puede usar directamente en bowls, ensaladas, tostadas o para hacer guacamole casero, lo que lo convierte en un aliado para quienes buscan comer saludable sin complicarse.

Aguacate troceado | Freepik

Las desventajas

Sin embargo, no todo son ventajas, ya que el precio del aguacate congelado es más alto que el del producto fresco, algo que puede frenar a gran parte de los consumidores. A esto se suma que, por muy bien conservado que esté, el sabor y la textura de un buen aguacate recién cortado siguen siendo difíciles de igualar.

El formato congelado puede resultar práctico, pero para muchos sigue siendo un recurso puntual más que un sustituto habitual. Como coinciden muchos usuarios en redes, el aguacate fresco sigue siendo insustituible, aunque el congelado es una solución útil para tener siempre a mano esta grasa saludable.

Aguacate | Freepik

Los beneficios

El aguacate es una de las frutas más completas desde el punto de vista nutricional. Destaca por su alto contenido en grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados, que ayudan a cuidar el corazón y a regular el colesterol.

Además, aporta fibra, vitaminas como la E, la C y varias del grupo B, y minerales como el potasio, fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. Por eso se ha convertido en un imprescindible dentro de una alimentación equilibrada y consciente.

Aguacate | Freepik

Ideas de recetas

El aguacate es tan versátil que encaja en casi cualquier momento del día. Se puede añadir a bowls con arroz, quinoa o legumbres, incorporar en ensaladas, untar sobre tostadas con huevo o tomate, o convertir en un guacamole casero para acompañar verduras, nachos o tacos.

También funciona muy bien en batidos salados o como base cremosa para salsas saludables. Sin lugar a dudas, el aguacate es una forma sencilla de sumar sabor y nutrientes a tus platos sin complicarte en la cocina.