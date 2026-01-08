Iker Casillas, sobre el ingreso de su exmujer, Sara Carbonero: "No hay que preocuparse"

La revista Semana adelantaba en primicia el pasado 5 de enero que Sara Carbonero había sido ingresada de urgencia el día 2 en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla canaria de La Graciosa con su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos entre los que se encontraba también Isabel Jiménez.

Poco después se filtraba que la periodista había sido intervenida y se encontraba en cuidados intensivos.

Ante el aluvión de especulaciones sobre la causa del ingreso de la presentadora, su exmarido, Iker Casillas, con el que mantiene una buena relación desde que se separaron en 2021, ha roto su silencio en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press para dar la última hora sobre Sara.

Iker Casillas, en Madrid | Europa Press

Casillas se ha mostrado amable y optimista, y con una sonrisa ha asegurado que su exmujer se encuentra "bien, está bien". "No hay que preocuparse, por suerte" ha añadido aliviado, desvelando además que la razón por la que no se ha desplazado a la isla para visitarla es porque pronto regresará a Madrid tras su intervención de urgencia: "En cuanto pueda viene. Date cuenta que han sido unas fechas señaladas y entonces es más complicado. Ya va a venir pronto" ha explicado.