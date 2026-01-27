La espontaneidad y naturalidad de la reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela: "No cierres, no cierres"

Mañana repleta de compromisos para la reina Letizia, que ha presidido tres audiencias en el Palacio de La Zarzuela en una semana marcada por su asistencia junto al rey Felipe VI al funeral que se celebrará este jueves 29 de enero en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz después de que el Gobierno decidiese cancelar el Funeral de Estado que se iba a celebrar el próximo sábado 31 de enero ante la falta de apoyo de los familiares de los fallecidos.

Volviendo a su agenda institucional, doña Letizia ha recibido en primer lugar a una representación del equipo directivo y diseñadores participantes en la 83 edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, entre los que ha destacado la presencia de nombres de la talla de Miguel Palacio, Hannibal Laguna, Custo Dalmau, o Juan Vidal. A continuación, ha mantenido un encuentro con una representación de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), antes de concluir sus compromisos con una audiencia a Don Manel del Castillo Rey, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu, y a don Juan Carrión Tudela, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

La reina Letizia, en el Palacio de la Zarzuela | Gtres

Siempre impecable, y la Reina ha dado una nueva lección de estilo en su encuentro con algunos de los diseñadores más importantes de nuestro país, rescatando de su vestidor su versátil y favorecedor vestido de tweed gris con hilos azules y morados, falda de vuelo, manga francesa y detalles desflecados, que estrenó en la entrega del Premio Cervantes en abril de 2024 y cuyo origen continúa siendo todo un misterio.

Y de su look a la anécdota del día, ya que su encuentro con los representantes de la próxima edición de la Semana de la Moda de Madrid se ha alargado más de lo previsto, por lo que su segunda audiencia del día ha empezado con algunos minutos de retraso.

A su llegada a su reunión con una representación de FUDEN, doña Letizia no ha podido disimular su sorpresa al ver que no había nadie esperándola en el salón de Zarzuela habilitado para la ocasión. Encogiéndose de hombros sin perder la sonrisa, la Reina ha pedido a uno de los trabajadores del palacio que no cerrasen la puerta: "No cierres, no cierres que van a entrar ¿no? pues abre" ha comentado entre risas dando nuevas muestras de su naturalidad.

Y cuando han accedido los miembros de a Fundación, no ha dudado en disculparse con ellos en varias ocasiones "por el retraso" y haberles hecho esperar.