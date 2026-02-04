Así hablaba Olivia de Borbón sobre si será futura duquesa de Sevilla días antes de la detención de su hermano Francisco

Olivia de Borbón hablaba con la prensa hace unos días en un evento de SIMOF donde era galardonada como embajadora. La hija de Francisco de Paula de Borbón y Escasany decía sentirse decía que era "un honor" recibir esta premio ya simplemente por el hecho de "que hayan pensado en mí y, bueno, y me hayan relacionado con la moda, con Sevilla...".

Olivia de Borbón hablando con la prensa | Europa Press

Era ahí cuando la prensa le preguntaba que si ya se la podía llamar Duquesa de Sevilla a lo que ella contestaba que "no, todavía no se puede decir. Aún es mi padre" y además aseguraba que este proceso ya no dependía de ella. Y es que, Olivia de Borbón presentó, hace unos meses, la solicitud para suceder a su padre en el Ducado de Sevilla con Grandeza de España, una decisión que no sentó bien a su hermano, Francisco quien aseguraba que el deseo de su padre era que el título recayera en él, como hijo varón y heredero natural, según la tradición nobiliaria.

Todo esto les llevó a protagonizar una disputa pública que todavía no estaría resuelta tal y como adelantaba Olivia en SIMOF y que ahora se habría complicado más tras la reciente detención de su hermano.

La detención del hermano de Olivia de Borbón

Francisco de Borbón ha sido detenido por su presunta implicación en una red de blanqueo en el marco de la trama investigada desde 2024 por la Audiencia Nacional del inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a quien se le encontraron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa.

Una noticia adelantada por El País, que apunta que el hermano de Olivia de Borbón estaría presuntamente vinculado a la parte de la investigación relativa al blanqueo de capitales mediante una empresa de criptomonedas con sede en Irlanda encabezada por el supuesto narcopolicía Óscar Sánchez Gil, e Ignacio Torán, presunto capo de la droga.

Francisco, hijo de Francisco de Borbón y Escasany | Gtres

Tal y como apunta el citado periódico, el hijo del duque de Sevilla -que habría sido detenido junto a otras tres personas-, figuraría presuntamente en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una sociedad que se dedicaría a las criptomonedas y en la que se albergarían 20 millones de dólares en diferentes monedas virtuales.

Además, la organización de narcotráfico con la que se relacionaría a Francisco de Borbón introdujo en el Puerto de Algeciras (Cádiz) el mayor alijo de cocaína incautado en nuestro país: 13 toneladas que en el mercado tendrían un valor de entre 400 y 700 millones de euros

Una detención de la que Olivia de Borbón no tendría ni idea y de la que se habría quedado absolutamente en "shock", como ha confesado en declaraciones a ¡HOLA!. Cómo adelantábamos más arriba, los hermanos siguen distanciados a causa de su disputa por el ducado de Sevilla, que la socialité reclamó oficialmente como primogénita tras el fallecimiento de su padre en mayo de 2025.