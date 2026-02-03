Ajla Peleteiro atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La mujer de Jota Peleteiro ha perdido a su padre, una noticia que ella misma ha comunicado a través de sus redes sociales tras varios días de preocupación e intentar mantener la esperanza.

Este mismo fin de semana, Ajla compartía en Instagram varias imágenes junto a él después de que fuera hospitalizado en Serbia por un problema de salud. Fotografías muy íntimas cargadas de nostalgia, padre e hija agarrados del brazo, una imagen de ambos cuando ella era solo una niña y otra en la que agradecía los mensajes de cariño y apoyo recibidos. Unas instantáneas que dejaban claro el fuerte vínculo que los unía y el amor tan profundo que siente por su padre.

Sin embargo, el pasado lunes la situación se agravó y Ajla actualizaba sus stories para comunicar que su padre necesitaba aún más fuerzas. Lo hacía con una imagen muy compasiva, haciendo una petición previa de oraciones cuando su estado era crítico.

Ajla Peleteiro en redes sociales | Instagram

Horas después, hoy, martes, un mensaje de despedida acompañado de palabras llenas de dolor. Una pérdida que ha conmocionado a su entorno y a quienes la siguen:

"Hoy mi corazón está roto más allá de las palabras. He perdido a mi padre, mi fuerza, mi guía, mi refugio. Lo amé más de lo que jamás supe expresar y no sé como imaginar la vida sin él".

En medio de este difícil momento, su marido, el exfutbolista Jota Peleteiro, ha tenido un gesto que no ha pasado desapercibido. Tras un tiempo alejado de la actividad en redes sociales, decidió romper su silencio para compartir las stories de Ajla en Instagram, mostrando públicamente su apoyo y acompañándola en su dolor. Un gesto sencillo, sin palabras, pero que sirve de mucho.

Jota Peleteiro en redes sociales | Instagram

Un apoyo que cobra especial relevancia después de los rumores que en los últimos días apuntaban a una posible crisis entre la pareja, tras casi dos años casados. Algunos movimientos llamativos en el perfil de Ajla habían alimentado las especulaciones sobre un distanciamiento. Sin embargo, en un momento tan delicado como este, ambos han demostrado que permanecen unidos frente a la pérdida de un ser querido.