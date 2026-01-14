TRAS 11 DÍAS INGRESADA EN LANZAROTE
Sara Carbonero recibe el alta y vuelve a Madrid acompañada de su pareja, Jota Cabrera
Tras once días ingresada en un hospital de Lanzarote recuperándose de una intervención de urgencia, Sara Carbonero recibía el alta y podía volver a Madrid junto a su pareja y uno de sus mayores apoyos en estos momentos, Jota Cabrera.
El pasado 2 de enero Sara Carbonero tuvo que ser operada de urgencia durante sus vacaciones en Lanzarote debido a una fuerte indisposición. Por lo que cuentan fuentes cercanas, la periodista empezó a encontrarse mal y decidieron acudir al hospital donde decidieron intervenirla tras sufrir un intenso dolor abdominal.
Ante la preocupación general por Sara, pues ha pasado varias veces por quirófano por el cáncer de ovario del que fue diagnosticada hace 6 años, su entorno más cercano y en concreto su exmarido Iker Casillas ponían un poco de calma al asunto asegurando que "no hay que preocuparse, por suerte" pues no "estaba grave".
Ahora, 11 días después de su ingreso la periodista era dada de alta y podía volver a Madrid para, entre otras cosas, reencontrarse con sus hijos ya que no pudo celebrar el cumpleaños junto al mayor debido a este imprevisto de salud.
Siguiendo lo previsto, el 13 de enero Sara aterrizaba en el aeropuerto de Madrid acompañada de su pareja Jota Cabrera que no se ha separado de ella en ningún momento. En las imágenes se puede ver a la periodista agarrada al empresario todavía recuperándose de su dolencia caminando muy despacio y con alguna dificultad más que visible.
En cuanto llegaron a la capital rápidamente se subían a una furgoneta que le estaba esperando a poco metros para poder regresar a casa y continuar con su recuperación cuanto antes.
