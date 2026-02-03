El regalo de San Valentín que convierte una historia de amor en un álbum de cromos

Crear un álbum de cromos personalizado se ha convertido en una de las ideas de regalo más originales y emotivas. Por solo 30 euros y mucha creatividad, la creadora de contenido Maria Rodríguez ha logrado sorprender a su novio con un detalle hecho a medida que recopila su historia de amor en forma de cromos coleccionables.

El proyecto nace de una idea sencilla: transformar los recuerdos de una pareja en un álbum al estilo de los cromos de la infancia. Para ello, la influencer utilizó Canva, donde creó un documento en formato revista y diseñó las páginas con cuadrículas para colocar los cromos.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber para llevar a cabo esta idea de regalo personalizado. Porque desde Novamás queremos que, además de ser detallista, los regalos que hagas estén llenos de significado y amor.

Más sobre la idea

"La idea era que fuera como los álbumes que teníamos de pequeños, pero con fotos nuestras y momentos importantes", explica la creadora. El resultado es un recorrido visual por su relación: desde el día que se conocieron hasta los viajes que han hecho juntos.

Además del diseño visual, el álbum incorporó elementos interactivos. Por ejemplo, incluyó una sopa de letras con palabras significativas para la pareja: "La gracia era que no fuera solo mirar fotos, sino jugar y descubrir cosas nuestras", cuenta.

Pareja que se da de la mano | Freepik

Un detalle totalmente personalizable que hará del regalo de San Valentín único e inigualable, convirtiéndose en un recuerdo para la prosperidad.

Cómo se hace

Para imprimir el álbum, Maria optó por el servicio de impresión de Canva, que permite encargarlo en formato revista y recibirlo directamente en casa. Ella misma afirma que el precio fue de unos 30 euros aproximadamente.

Por lo que hace a los cromos, la creadora de contenido los imprimió en papel adhesivo en una copistería, con un coste de un euro por página. En su caso, hizo en total 61 cromos, que luego recortó y numeró a mano.

Mujer mirando fotos | Freepik

Además, también diseñó sobres personalizados para guardarlos. El presupuesto final rondó los 37 euros, aunque puede ser más barato dependiendo del número de páginas y del tipo de impresión que hagas.

Mucho tiempo e intención

Más allá del coste, el valor del regalo está en el tiempo y la dedicación: "Creo que el mejor regalo es algo hecho con calma y con intención", relata la influencer. "Es como un álbum de fotos, pero en versión juego", añade.

La propuesta ya está circulando por redes sociales como una alternativa creativa a los regalos tradicionales y demuestra cómo las herramientas digitales permiten transformar recuerdos en experiencias personalizadas.

Pareja cogida de la mano | Freepik

La creadora de contenido concluye el vídeo explicando que "es un regalo muy nuestro, no se puede comprar hecho, y eso es lo que lo hace especial", concluye Maria.