Peinados perfectos para días de lluvia: consejos de un peluquero profesional

Este invierno está siendo especialmente lluvioso y, con él, han llegado los retos beauty más temidos de la temporada. La humedad constante, el viento y los cambios de temperatura nos obligan a adaptar nuestra melena al mal tiempo, pero eso no significa que no podamos seguir luciendo estilosas.

Sobrevivir a un día de lluvia sin que el cabello pierda la forma es solo una cuestión de estrategia. Para lograrlo, Javier Mateo, peluquero y cofundador de los salones THE LAB Beauty Studio, comparte las claves profesionales para mantener el frizz a raya incluso en los días más grises.

Recogidos bajos

Los recogidos bajos, como moños o coletas pulidas, son una de las opciones más eficaces para los días de lluvia. Ayudan a controlar el volumen y reducen el frizz, además de aportar una imagen sofisticada. El experto recomienda aplicar antes "una pequeña cantidad de crema de peinar o un aceite capilar ligero para sellar la cutícula y mantener a raya los cabellos sueltos".

Moño bajo pulido | Getty Images

Ondas naturales mejor que alisados perfectos

Cuando el ambiente es húmedo, los alisados muy marcados tienden a perderse con rapidez. Por eso, las ondas naturales o ligeramente deshechas resultan más favorecedoras y duraderas. Según Javier Mateo, lo ideal es "utilizar productos específicos para definir ondas, como cremas o esprays texturizantes, y evitar el exceso de calor".

Pelo con ondas naturales | Getty Images

Trenzas como peinado protector

Las trenzas se convierten en grandes aliadas bajo la lluvia. Mantienen el cabello recogido y reducen su exposición directa a la humedad. Además, se adaptan tanto a looks informales como a contextos más formales. Más allá de la trenza clásica o lateral, Mateo propone "trenzas finas en la parte frontal combinadas con el resto del cabello suelto o recogido".

Trenzas en los mechones frontales | Getty Images

El descanso también importa

El cuidado del cabello no termina al final del día. Tal y como explica el cofundador de THE LAB, el tipo de funda de almohada influye notablemente en el encrespamiento. Las de algodón generan más fricción, por lo que recomienda optar por "fundas de satén o seda, que ayudan a mantener el cabello más controlado al despertar".

Almohadas | Freepik

Menos lavados

Durante los periodos de lluvia, lavar el cabello con demasiada frecuencia puede acentuar el frizz. La recomendación profesional es espaciar los lavados y reforzar el cuidado diario con pequeños gestos: "usar champú en seco en la raíz cuando sea necesario, aplicar sérum solo en medios y puntas y evitar tocar el cabello constantemente".

Champú en seco | Freepik

Gorros, pañuelos y accesorios: cómo usarlos bien

Los complementos pueden ser aliados o enemigos, según cómo se utilicen. Javier Mateo aconseja gorros solo cuando el cabello va recogido, sean holgados y, a ser posible, con forro de satén o seda. En caso contrario, es mejor evitarlos. Como alternativa elegante y práctica, propone "pañuelos y fulares, que protegen de la lluvia sin aplastar la raíz", además de horquillas o pinzas discretas para controlar mechones rebeldes.

Mujer con pañuelo en la cabeza | Getty Images

¡Que los días grises húmedos no arruinen tu creatividad!