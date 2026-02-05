Kate Middleton conmueve al mundo: su mensaje en el Día contra el Cáncer donde habla de "miedo y agotamiento"

El Día Mundial del Cáncer es un recordatorio del valor y la lucha diaria de quienes enfrentan esta enfermedad, con la esperanza siempre de poder superar cada obstáculo que se presenta en el camino de quien la sufre. Este miércoles, 4 de febrero, la princesa de Gales, Kate Middleton, quiso sumarse a esta causa con un emotivo mensaje, dirigido a todos aquellos que aún están en el camino o que acaban de comenzarlo.

Kate sorprendió a sus seguidores al compartir un vídeo en sus redes sociales, en él, fue cercana, sincera y habló desde el corazón sobre su propia experiencia. En las imágenes, que acompañaban su voz, se mostraron momentos de su visita al Royal Marsden Hospital de Londres, allí saludó y compartió ratos largos con los pacientes que a su vez, sacaron sus mejores sonrisas en señal de gratitud.

Una enfermedad que para la Princesamarcó un antes y un después en su vida. En este hospital de Londres, recibió tratamiento desde que fue diagnosticada con cáncer a principios de 2024 hasta enero de 2025 que confirmó que estaba en remisión, fue entonces cuando llegó el final de una etapa muy difícil. Kate dejó ver en el vídeo que el proceso no es lineal y que solo lo sabe quien lo vive y quien acompaña.

"Hay momentos de miedo y agotamiento, pero también momentos de fortaleza, bondad y conexión profunda", dijo la princesa, que puso el foco en que nadie debe sentirse solo en ese transcurso.

Kate considera que el acompañamiento es fundamental sobre todo cuando se atraviesan momentos tan difíciles que a veces, ni la propia persona que lo sufre puede gestionar sola.