Quién es Olivia Smart, abanderada de España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026

Arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 donde España contará con un total de 20 deportistas. Este viernes, a las 20 h hora peninsular, se celebrará la ceremonia de apertura con la patinadora artística Olivia Smart y el esquiador Joaquim Salarich como abanderados de España. ¿Quién es Olivia y por qué es tan inspiradora?

Originaria de Sheffield

Aunque nació en Sheffield (Reino Unido) hace 28 años, Olivia Smart portará hoy la bandera española con el orgullo de quien ha peleado cada centímetro de hielo por estos colores. Su camino hasta la capitanía del equipo olímpico no ha sido una línea recta, sino un ejercicio de resiliencia y una capacidad de reinvención que la ha convertido en un icono mucho más allá de las medallas.

Olivia Smart y Tim Dieck | Getty Images

Un ejemplo de reinvención constante

La historia de Olivia con nuestro país comenzó junto al patinador catalán Adrián Díaz, con quien formó una de las parejas de danza más carismáticas del circuito internacional, logrando un histórico diploma olímpico en Pekín 2022.

Olivia Smart y Adrián Díaz | Getty Images

Cuando su pareja deportiva decidió retirarse, Olivia se encontró en una encrucijada vital. Lejos de abandonar, demostró una fortaleza mental admirable: buscó un nuevo compañero, el alemán Tim Dieck, y empezó un proyecto desde cero para seguir compitiendo bajo la bandera que ya sentía como propia. Su presencia hoy en Milano Cortina es el triunfo de su fuerza de voluntad.

Olivia Smart y Tim Dieck | Getty Images

El fenómeno Dune

Olivia no entiende el patinaje solo como un deporte técnico, sino como una plataforma de expresión artística. La temporada pasada, su innovador programa inspirado en la película Dune rompió moldes: no era solo elevaciones, twizzles y secuencias de pasos, era una apuesta estética única, con unos movimientos e interpretación que se hicieron virales de inmediato.

Para estos Juegos, la pareja ha decidido profundizar en ese universo con una danza libre basada en Dune: Parte II, con la que esperan mejorar sus grandes resultados.

Olivia Smart y Tim Dieck | Getty Images

El reto de ser mujer y atleta de élite

Lo que hace de Olivia una figura verdaderamente inspiradora es su compromiso con la realidad de las mujeres en el deporte. Lejos de proyectar una imagen de perfección inalcanzable, utiliza su voz para visibilizar desafíos que muchas veces han sido silenciados.

Olivia ha compartido la dificultad extrema de mantener entrenamientos de máxima intensidad mientras se lidia con la menstruación. Hablar abiertamente sobre tener que rendir al 100% mientras se siente un dolor físico insoportable es un paso de gigante para normalizar la salud femenina en la alta competición.

La patinadora también se ha plantado contra la toxicidad en las redes sociales. Ha denunciado públicamente el acoso y la intimidación que sufren los atletas, recordando que detrás de cada programa hay una persona y que la salud mental debe ser la prioridad absoluta.

Hoy, Olivia Smart no solo estará representando a una delegación. Estará representando a todas las mujeres que luchan por sus sueños.