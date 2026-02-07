Omar Montes se pronuncia sobre el acuerdo de Ilia Topuria y su exmujer tras retirar la demanda por malos tratos

Ilia Topuria ha anunciado en sus redes sociales que regresará a su actividad profesional tras el parón provocado sus problemas personales derivados por su separación matrimonial de Giorgina Uzcategui.

Fue el pasado diciembre cuando el deportista emitió un comunicado asegurando que en los últimos meses había estado viviendo situaciones que amenazaban su paz y adelantaba que había sido acusado de malos tratos a cambio de dinero por su expareja y madre de su hija.

Ilia Topuria y su exmujer, Giorgina Uzcategui | Gtres

El 7 de enero de 2026, Ilia y Georgina acudieron a los juzgados ya que ella pretendía viajar a Estados Unidos con la niña, necesitando el permiso de Ilia Topuria, quien llevaba sin verla cuatro meses por prohibición de la progenitora. La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles denegó todas las peticiones de Giorgina

Ahora, ambos habrían llegado a un acuerdo extrajudicial tal y como ha recogido Europa Press. El trato supone por tanto el archivo de esta demanda, además de dejar solucionado todo lo referente al divorcio y a la custodia de la niña, de tal manera que madre e hija residirán en Madrid y se establecerá un régimen de visitas bastante amplio para que Ilia Topuria pueda ver a la pequeña.

Tras conocerse la noticia, Omar Montes, uno de sus grandes amigos, ha roto su silencio al ser preguntado por reporteros de Gtres.

"La verdad que no me gusta hablar de cosas que no son mías. Solo te puedo decir que Ilia está entrenando muy bien que tiene una pelea ahora fuerte y que va a ganar porque es un campeón", ha señalado el cantante.

"Todo el que conoce a Ilia sabe que tiene un gran corazón y sabe la clase de persona que es. Con eso ya te lo digo todo", ha zanjado Omar, apoyando al luchador de la UFC.