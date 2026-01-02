Blanca Romero confirma su relación con Quique Sánchez Flores: "Lo mejor de mi año"

Qué mejor forma de empezar el año que compartiendo amor. Así lo ha hecho Blanca Romero, que ha confirmado su relación con Quique Sánchez Flores tras semanas de especulaciones. La actriz ha elegido su primera publicación de 2026 en Instagram para hacerlo público: un carrusel de imágenes en el que, en la primera fotografía, aparece posando junto al entrenador de fútbol, ambos con el rostro lleno de ilusión.

"Lo mejor de mi año sin duda TÚ. Feliz vida a todos", escribía Blanca en el texto que acompaña las imágenes. Además de la foto de pareja, el post incluye escenas muy personales: su hija, Lucía Rivera, compartiendo desayuno con Quique Sánchez Flores; los perros de la familia; distintos momentos en casa y también la aparición del nuevo novio de Lucía, Fernando Wagner Sampol, bróker inmobiliario.

La publicación no ha pasado desapercibida. En apenas un día, el post supera los 27.000 likes y acumula más de 900 comentarios. Entre ellos, mensajes de cariño de amigos y rostros conocidos como Paula Echevarría, que reaccionó con corazones, o Lolita, prima de Quique Sánchez Flores, que felicitó el Año Nuevo a ambos.

Navidades en Asturias

Horas antes de esta confirmación oficial, Blanca Romero ya había dejado entrever cómo estaba despidiendo el año. A través de sus historias de Instagram, mostró que había elegido su caserío de Asturias para celebrar la Nochevieja, lejos del ritmo de la ciudad y rodeada de los suyos. En esas imágenes aparecía junto a su hija, su yerno y Quique Sánchez Flores, compartiendo planes familiares y un ambiente de desconexión total.

"Me voy para Asturias ya a pasar la Navidad, dejo Madrid que me trató increíble de bien y me voy con mucha pena. Voy a echar de menos Madrid, vuelvo al monte", decía la actriz antes de las fiestas, adelantando ese retiro navideño en familia.

La primera vez que se les vio juntos

Con este gesto, Blanca Romero confirma lo que la revista Lecturas ya avanzó en diciembre: que hay nueva pareja en el panorama celebrity español. El medio publicó que la actriz había sido vista cenando con Quique Sánchez Flores y, poco después, Diez Minutos difundió en exclusiva las imágenes de aquel primer encuentro.

Su cita comenzó con una cena en el restaurante Chez Madrid y continuó en un tablao flamenco, donde se les vio muy acaramelados. En las fotografías, Blanca y Quique aparecían cómplices, cogidos de la mano, riendo y disfrutando del momento, una conexión que ahora ellos mismos han querido mostrar abiertamente en redes sociales.

El amor llega cuando menos te lo esperas

Durante buena parte de 2025, Blanca Romero defendía públicamente su soltería. Llegó a asegurar que estaba "muy bien sola" y, a finales de octubre, confesaba a El País: "La posible entrada de un hombre en mi vida me causaría una gran presión y no me apetece exponerme a ello. La decisión de estar sola me da tranquilidad de escenario, de cuerpo, de protección. No necesito más que mi pijama y mi hijo Martín. Ahora todo es perfecto así".

Sin embargo, como ella misma demuestra ahora, el amor llega cuando menos se espera. Y Blanca Romero ha decidido empezar 2026 compartiéndolo, deseando —y deseándose— un año lleno de felicidad compartida junto a Quique Sánchez Flores.