Guillermo Furiase y Alba Flores, sorprendidos por la posible relación entre Quique Sánchez Flores y Blanca Romero

Este miércoles se ha celebrado la gala de los Premios Hombres del Año de la revista Esquire, en el Casino de Madrid. Un evento que contó con un gran número de invitados, entre los que se encontraban Alba Flores y su primo, Guillermo Furiase.

Alba Flores, junto a su primo Guillermo Furiase | Gtres

Y es que era una noche muy importante para la familia Flores: la revista otorgaba el premio póstumo al Hombre del Año al inolvidable cantante Antonio Flores, un reconocimiento que llega después de la gran acogida de la película documental Flores para Antonio, en la que la actriz de Vis a Vis y La Casa de Papel rinde homenaje a su padre: "Es muy especial que le den un premio a mi padre; es un premio póstumo pero no deja de ser precioso, que precisamente por ser póstumo no haya ningún problema en que hayan querido elegirle este año como hombre del año, así que pues hace mucha ilusión, es muy bonito".

Alba Flores y Guillermo Furiase posando juntos para la prensa | Gtres

Siempre tan natural y simpática con la prensa, la intérprete volvió a demostrar la gran complicidad que guarda con su primo Guillermo Furiase cuando le preguntaron por la sorprendente noticia de que el primo de su madre, Quique Sánchez Flores —hijo de Carmen Flores y conocido por haber sido entrenador del Atlético de Madrid—, podría haber iniciado una relación con Blanca Romero.

Rumores a los que ambos reaccionaron con mucha espontaneidad. "Me acabo de enterar", confesaba entre risas el hijo de Lolita. Eso sí, ambos dejaron claro que, de ser así, por supuesto, "adoptan" a Blanca Romero en la familia: "La buena gente, que sea bienvenida".