Rocío Osorno muestra su piel al natural: "La primera vez que hago fotos para una campaña sin maquillar"

Rocío Osorno ha dejado atrás los filtros y el maquillaje que solemos ver en las redes sociales y ha apostado por la naturalidad y por mostrarse tal y cómo es. El pasado mes de febrero, en los Premios Goya, la actriz Sara Sálamoacudió sin maquillajepara reivindicar la naturalidad y la aceptación, y es que con las redes sociales muchas veces idealizamos cosas que no son lo que parecen.

Ahora, la sevillana también ha querido dejar atrás el maquillaje y ha compartido en su muro de Instagram lo que se han convertido en las primeras imágenes que ha hecho para una campaña publicitaria sin maquillar, únicamente lleva un poco de máscara de pestañas: "La primera vez que hago fotos para una campaña sin maquillar (solo llevo un poquito de máscara), ¿os gustan? Espero que sea la primera de muchas", ha escrito.

Antes de compartir las imágenes, la influencer se había mostrado nerviosa a través de las historias de Instagram: "Presión, va a ser la primera vez que subo fotos sin maquillar".

Rocío Osorno, antes de publicar sus primeras fotos sin maquillaje | Instagram (rocioosorno)

Pero debido a la buena acogida que tuvieron las imágenes compartió un vídeo del proceso en el que se podía ver su rostro a la perfección y dio las gracias por los bonitos comentarios.

Después compartió esa misma publicación en Stories y explicó: "Hoy más que nunca me doy cuenta de que la verdadera belleza está en el interior. Un corazón feliz irradia luz. Agradezco cada día que pasa por la suerte que tengo por las dos personitas que me dan todo", parece que la influencer tenía 'miedo' de la acogida que podrían tener las imágenes en las que se había mostrado más transparente que nunca.

Rocío Osorno comparte un vídeo sin maquillaje | Instagram

También quiso responder a aquellas personas que consideraban que estaba reivindicando dejar el maquillaje de lado y explicó que en su caso era todo lo contrario, cada persona es libre de comportarse como quiera, por eso ella había posado sin maquillaje puesto que le apetecía y le hacía feliz.

"Esto no lo hago modo reivindicación ni mucho menos. Todo lo contrario. Somos personas LIBRES de hacer y proyectarnos de la forma que queramos y NADIE nos debería quitar eso nunca. No soy nadie para dar consejos sobre esto porque como todo el mundo tengo mis miedos y mis inseguridades pero la clave la estoy encontrando en hacer lo que me da la gana (siempre que no haga daño a los demás) y lo que REALMENTE ME HACE FELIZ A MÍ. Creo que poco a poco lo estoy consiguiendo, poco a poco... Roma no se construyó en un día pero mereció la pena el esfuerzo. Os quiero".