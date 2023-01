Críticas a Rocío Osorno por recomendar la pomada para las hemorroides como antiojeras

Si nos ponemos a analizar la palabra "influencer", poco tardaremos en darnos cuenta de que se refiere a la "influencia" que ejercen algunas personas en las redes sociales, sobre una comunidad de seguidores fieles.

En el caso de las influencers de moda, es exagerado: recomiendan unos zapatos, se agotan; lucen un vestido con botas cowboy, se vuelve tendencia… Y así un sinfín de ejemplos más. Por eso, es muy importante que las it girls vigilen mucho a la hora de recomendar según qué cosas, pues habrá gente que las crea sin cuestionarlo.

Y esto es lo que farmacéuticos y médicos han criticado a Rocío Osorno, después de que la sevillana recomendara usar la pomada para las hemorroides para combatir las ojeras, teniendo un millón y medio de seguidores.

El peligroso consejo de Rocío Osorno

La influencer mostró en un primer Instagram Story, que en su cesta de maquillaje tiene un tubito de crema para aliviar las molestias de las hemorroides. "¿Para qué creéis que tengo esto?", preguntó a sus seguidores.

Una hora después, colgó un vídeo en modo selfie donde explicó que cuando sus hijos eran muy pequeños solía tener unas ojeras muy marcadas y un día, antes de ir a un evento, su maquilladora le recomendó usar este fármaco para desinflamarlas: "Llegué con unas bolsas que me llegaban literal hasta aquí y eso no había forma de disimularlo. Y la maquilladora me dijo 'toma quédatelo, no lo puedes usar con frecuencia ni nada por el estilo porque es bastante fuerte, pero si algún día te levantas como con la cara inflamada o la ojera, la zona de los labios también... Te pones un pegotoncito, te lo dejas un ratito y te lo quitas' Y literal que funciona".

Story Rocío Osorno | Instagram @rocioosorno

Y aunque ella lo hizo con toda la buena fe del mundo, porque ha comprobado en primera persona que funciona, las críticas no tardaron en llegar. Especialistas del ámbito de la salud han recordado a través de las redes sociales que los fármacos no se deben recomendar a la ligera y mucho menos si se aconsejan para usos distintos de los que indican sus prospectos.

Críticas

El farmacéutico Guille Martín, conocido en las redes sociales por su cuenta de Instagram @farmacia_enfurecida y de Twitter @farmaenfurecida, ha hecho un post en el que recuerda de forma irónica que cada medicamento debe aplicarse donde toca: "Nos reímos mucho los farmacéuticos cuando nos piden ‘un colirio para los ojos’ porque… ¿Para qué va a ser un colirio si no es para los ojos? Pero igual también tenemos que comenzar a matizar: 'dame una crema rectal para el c***'"

Algo parecido ha posteado en Twitter:

Por qué no debemos usar pomadas para las hemorroides en la cara

El uso de la pomada contra las hemorroides para las ojeras no se lo ha sacado de la manga la maquilladora de Osorno, se trata de un truco que viene de lejos y que ha ido pasando de generación en generación.

Pero que sea viejo no quiere decir que sea bueno, pues los componentes de esta pomada, si bien es cierto que pueden ayudar a desinflamar, pueden llegar a ser dañinos para los ojos y la piel del rostro.

Tal y como se indica en el mismo prospecto de Hepro Pomada Rectal, que es la que muestra la influencer en sus historias, se debe evitar que este medicamento entre en contacto con los ojos u otras mucosas como la boca.

También señala que uno de sus componentes, la lidocaína, puede producir "efectos adversos graves en el sistema nervioso o el corazón" si se absorbe en sangre.

Y también puede provocar fuertes reacciones alérgicas por su contenido de alcohol cetoestearílico y parahidroxibenzoato de metilo.

Osorno rectifica

Pero a Osorno no le hace falta leer lo que digan los expertos en sus cuentas ni los prospectos, sus propias seguidoras la han alertado de la gravedad del asunto. "No está bien que publiques esto. Lleva hidrocortisona, un corticoide que a muchísima gente puede provocarle una reacción en la cara", le han explicado con educación.

Y ella misma ha compartido esta respuesta para rectificar y decir que no volverá a usarlo.