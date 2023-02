Sara Sálamo asiste a los Goya "a cara lavada" y asegura que los filtros y las cirugías estéticas le dan "mucho miedo"

Falta poco para dar por finalizada a la 37ª edición de los Premios Goya que ha traído bajo su paraguas una serie de sorpresas. Y es que, Sara Sálamo, que sin duda se convertía en una de las protagonistas indiscutibles durante su posado en la alfombra azul tras decantarse por la filosofía que Alicia Keys lleva por bandera, ha explicado el motivo por el que ha decidido acudir a los premios más importantes del cine español sin gota alguna de maquillaje.

La actriz, que ha lucido un vestido semitransparente estampado de flores de Armani que ha combinado con joyas de Rabat y sandalias de tiras de Steve Madden, ha vuelto a utilizar su imagen e influencia para reivindicar "la naturalidad y la aceptación".

Sara Sálamo | GTRES

"Hoy he venido a la gala de los #PremiosGoya "a cara lavada" porque que soy madre, sobre todo, siento mucha preocupación por cómo utilizamos el altavoz que tenemos. Qué reciben nuestros jóvenes a través de las redes sociales y qué tipo de referentes tienen...", ha comenzado explicando junto a la publicación donde enseña cómo su rostro está libre de cualquier producto relacionado con el maquillaje.

Sara Sálamo | GTRES

"La llegada de los filtros y las cirugías estéticas financiadas (incluso a menores) me da mucho miedo. Con este gesto solo quisiera reivindicar la naturalidad y la aceptación de uno misma para que podamos sentirnos cómodas sin artificios. Y que el maquillaje, la moda o la belleza sean un accesorio y un juego, sin volvernos víctimas de ello", ha finalizado.

Un importante gesto del que, a juzgar por el Instagram Stories que la canaria ha compartido, algún que otro usuario ha puesto en duda su credibilidad.

"Es muy guapa pero eso de cara lavada... yo le pasaba un algodón con agua micelar jajaja. Lleva un maquillaje muy muy natural pero lleva", es el mensaje de una seguidora que Sara Sálamo ha adjuntado junto a un vídeo que le hizo su amiga Crys Dyaz "antes de ponerme el vestido y salir del hotel" y en el que vemos cómo su estilista aparece pasándole por el rostro discos de algodón desmaquillantes.

Además, aclara que "jamás me he infiltrado nada. Jamás me he retocado nada" y, de lo más sincera, reconoce que "me daba mucho vértigo venir hoy a la gala así".