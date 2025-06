Pitingo evita confirmar si se ha separado de Verónica Fernández después de 17 años juntos y un hijo en común

Pitingo ha sido uno de los invitados al estreno de la nueva película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno 5, un film que cuenta con la participación de Atresmedia Cine.

Pitingo, en el estreno de Padre no hay más que uno 5 | Gtres

Tras posar por el photocall, el artista ha dedicado unos minutos a los medios. Unas declaraciones muy esperadas, y es que el pasado jueves, el portal Vanitatis anunciaba que el cantante y su mujer, Verónica Fernández, habían roto su matrimonio después de 17 años juntos.

El artista y Verónica son padres de un niño, Manuel, de 13 años.

Pitingo y su mujer, Verónica Fernández, en 2023 | Gtres

Una noticia que Pitingo ha preferido no confirmar: "Mira, en la vida no he hablado de nadie y tampoco voy a hablar de la mía. Lo sabéis, yo os lo agradezco de verdad... Nada, no os preocupéis" ha respondido a la prensa mostrándose bastante incómodo con las preguntas sobre los rumores que circulan sobre su separación.

Lo que sí ha querido aclarar es que se encuentra bien y completamente volcado en su gira: "Yo estoy estupendamente, ¿vale? Con ganas de vivir la vida". "Estoy sobre todo cantando, cantando, cantando que esa es mi pasión, mi vida. Siempre centrado en la música. Muchas gracias", zanjaba sin querer dar más declaraciones.