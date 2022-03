Penélope Cruz se convierte en la protagonista de los Premios Oscar con su elegante y original vestido de Chanel

Si hay un estilismo que siempre genera expectación desde su debut en 2007 en los Premios Oscar ese es el de Penélope Cruz. Y es que, no hay edición a la que acuda que su look no se convierta en uno de los más comentados.

Este domingo 27 de marzo, la actriz ha deslumbrado en la kilométrica alfombra roja desplegada en el Teatro Dolby de Los Ángeles con un impresionante look de su marca de confianza.

Chanel ha sido la firma escogida por la intérprete nominada a 'Mejor Actriz' por su papel en 'Madres Paralelas', de la que es embajadora. Un vestido a la altura de los premios de la Academia de Hollywood con el que de lleno se ha adentrado en la lista de las mejor vestidas.

Un vestido negro satinado abotonado en la zona del abdomen y de escote 'cut out' y cogido al cuello con un lazo estampado de pedrería ha sido la opción por la que Pé se ha decantado en una noche mágica que en la que podría llevarse su segunda estatuilla a casa.

La actriz ha sido una de las últimas asistentes en acudir a la 94º edición de los galardones de los Oscar. Y, como no podía ser de otra forma, lo ha hecho acompañada de Javier Bardem, nominado por su interpretación en 'Being the Ricardos', en un reencuentro con los medios donde ambos se han puesto de acuerdo para brillar a juego con sus looks.

Sin duda, una gala de lo más especial para la pareja que se encuentra a la espera de saber si se llevan las dos codiciadas estatuillas a su casa.

