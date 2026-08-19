Mette-Marit cumple 53 años tras un año muy duro: su salud, la condena de su hijo Marius y el escándalo Epstein

Mette-Marit de Noruega cumple 53 años hoy, 19 de agosto. Lo hace después de vivir probablemente uno de los años más complicados desde su llegada a la familia real noruega.

En los meses transcurridos de este 2026, la princesa heredera ha tenido que hacer frente a la condena de su hijo mayor, Marius Borg, a la publicación de nuevos documentos sobre su relación con Jeffrey Epstein y, sobre todo, a un grave empeoramiento de su enfermedad pulmonar.

A ello se suma ahora la delicada situación de su suegro, el rey Harald V, ingresado en Oslo por complicaciones relacionadas con una anemia hemolítica. Precisamente este martes, Mette-Marit ha roto su retiro médico para acudir al hospital y visitar al monarca, en su primera aparición pública desde el trasplante.

Mette-Marit | Gtres

El escándalo Epstein

El comienzo de 2026 estuvo marcado por la publicación de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Los archivos revelaron que Mette-Marit mantuvo una relación mucho más estrecha con el estadounidense de lo que se había conocido hasta entonces, con intercambios de mensajes entre 2011 y 2014.

La publicación de estos documentos colocó de nuevo a la princesa en el centro de la polémica. Mette-Marit pidió perdón públicamente y reconoció haber actuado con un criterio insuficiente al no investigar mejor cuáles eran los antecedentes de Epstein.

Mette-Marit | Gtres

Poco después, en marzo, aseguró que había sido "manipulada y engañada" por él y que lamentaba profundamente haber mantenido aquella relación. La controversia entre ambas declaraciones supuso un golpe duro para la familia real, que ya afrontaba una situación delicada por los problemas judiciales de Marius.

Marius Borg, de acusado a condenado

La situación de su hijo mayor ha sido otro de los grandes motivos de preocupación para Mette-Marit este año 2026. Marius Borg permanecía en prisión preventiva desde febrero, mientras se enfrentaba a un proceso judicial por numerosos delitos.

En junio, el Tribunal de Oslo lo condenó a cuatro años de prisión por dos violaciones y otros delitos relacionados con las sustancias y la agresividad. Su defensa recurrió la sentencia y el proceso de apelación continúa pendiente.

Mette-Marit, Marius Borg y el príncipe Haakon | Gtres

La situación fue especialmente dura para la princesa porque coincidió con el momento más crítico de su enfermedad. En julio, Marius pasó a cumplir la medida cautelar en la residencia oficial de Mette-Marit y el príncipe Haakon, con una pulsera electrónica, para poder estar junto a su madre en ese momento tan duro.

Su enfermedad pulmonar

Si hay un episodio que ha marcado especialmente este último año para Mette-Marit es su estado de salud. Diagnosticada de fibrosis pulmonar en 2018, la enfermedad experimentó un grave empeoramiento durante este 2026.

El 5 de junio, la Casa Real anunció que la princesa heredera de Noruega había sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón. La espera fue breve, puesto que el 17 de junio comunicaron que Mette-Marit había sido sometida con éxito a un trasplante de pulmón.

Mette-Marit | Gtres

La princesa estuvo ingresada hasta el 14 de julio, puesto que los médicos querían controlar posibles complicaciones e iniciar su rehabilitación. Tras recibir el alta, su actividad pública ha quedado prácticamente paralizada, y su seguimiento está teniendo un seguimiento médico estricto.

Las complicaciones de salud del rey Harald V

Hoy, en el día de su cumpleaños, tampoco ha podido disfrutar de un día totalmente tranquilo. Y es que el rey Harald V ha sido hospitalizado por complicaciones derivadas de una anemia hemolítica.

Esto ha obligado a Mette-Marit a abandonar su retiro médico para ir a visitar a su suegro al hospital, quien está ingresado en Oslo. El príncipe heredero Haakon, marido de Mette-Marit, ha asumido, de manera temporal, las funciones de su padre.

Mette-Marit y el príncipe Haakon | Gtres

Así pues, el cumpleaños de la princesa heredera de Noruega ha estado marcado por unos meses muy difíciles, en los que se ha tenido que enfrentar a su enfermedad, a la presión mediática y a una situación familiar complicada.