El motivo por el que te quedan manchas oscuras cuando desaparecen los granos

Siempre nos han dicho que no debemos tocarnos los granos para evitar que nos quede marca. Sin embargo, a menudo, aunque no los hayamos tocado lo más mínimo, cuando desaparece la inflamación y volvemos a tener la piel lisa nos queda una molesta mancha de recuerdo. A este fenómeno se le conoce como PIH, siglas en inglés de post-inflammatory hyperpigmentation (hiperpigmentación postinflamatoria).

Mujer tocándose un grano | Magnific

"Cuando la piel sufre un proceso inflamatorio, puede responder produciendo más melanina de la necesaria. Aunque la inflamación se resuelva, parte de ese pigmento permanece y deja una marca visible", explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Esta marca arruina a menudo todo el trabajo realizado con la rutina de skincare para igualar el tono de la tez, pero el acné no es el único culpable. También puede quedar un cerco más oscuro a causa de dermatitis, picaduras de insectos, quemaduras o incluso tras "una depilación agresiva o el uso de cosméticos que han irritado la piel", señala Yvette Martín, farmacéutica colaboradora de Perricone MD. Además, puede afectar a cualquier persona, aunque, como apunta Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica, acostumbra a ser más persistente y visible en los fototipos medios y oscuros.

No todas las marcas son hiperpigmentación postinflamatoria

Cabe destacar que no todas las manchas que permanecen en el rostro son debidas a la PIH. La característica principal de este tipo de hiperpigmentación es que no altera el relieve de la piel; por lo tanto, si la marca está abultada o hundida en la dermis, se tratará con mayor probabilidad de una cicatriz.

Por otro lado, si su tono es rojo, rosado o violáceo, no estamos ante una mancha de pigmento, sino ante un eritema postinflamatorio, cuya coloración responde a una alteración vascular en los vasos sanguíneos tras la lesión.

"Las marcas marrones, grisáceas o más oscuras que el tono habitual suelen apuntar a PIH. Cuanto más profundo se haya depositado el pigmento, más puede tardar en desaparecer", aclara Mireia Fernández, directora dermocosmética en Perricone MD.

Mujer con marcas de acné | Magnific

Cómo frenar la inflamación desde el origen

Para difuminar la marca, el primer paso es atajar lo que la desencadena. Si el acné sigue activo, la dermatitis continúa o la piel se irrita, el tejido seguirá produciendo pigmento. Tocar las imperfecciones, rascar las costras o usar exfoliantes físicos durante un brote solo empeorará la situación.

Además, querer borrar la mancha demasiado rápido con productos agresivos puede inflamar de nuevo la piel y oscurecerla aún más. Las expertas apuntan que lo ideal es priorizar una rutina calmante e hidratante e incorporar los activos despigmentantes de forma gradual, sin saturar el rostro.

Los activos estrella para unificar el tono

Para reducir la hiperpigmentación sin castigar la piel, la dermocosmética propone combinar exfoliaciones químicas suaves con ingredientes que regulen la melanina:

Ácido elágico: frena la enzima clave en la producción del pigmento.

frena la enzima clave en la producción del pigmento. Tripéptido de cobre: repara el tejido y mitiga la inflamación residual.

repara el tejido y mitiga la inflamación residual. Ácido tranexámico: bloquea las señales que activan las manchas y aporta luminosidad.

Como siempre recordamos, la protección solar diaria de amplio espectro es innegociable: la radiación ultravioleta oscurece las marcas existentes y frena su recuperación, por lo que el fotoprotector es el mejor tratamiento preventivo.