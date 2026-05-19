Los frentes abiertos de Mette-Marit: su hijo, la enfermedad, su relación con Epstein y una posible crisis de pareja

La princesa Mette-Marit de Noruega atraviesa uno de los momentos más difíciles y delicados de su vida, marcado por un cúmulo de situaciones personales, familiares y de salud.

Y es que la atención pública no se ha centrado solo en sus problemas de bienestar, sino también en la situación de su entorno más cercano, siendo el protagonista su hijo Marius. Todos los frentes abiertos que tiene Mette-Marit han puesto a prueba su prestigio en la Corona.

Así pues, en este artículo te contamos todos los problemas que está afrontando hoy en día la princesa de Noruega, que van desde su enfermedad hasta los juicios a su primogénito. ¡Vamos a ello!

Mette-Marit | Gtres

Su delicado estado de salud

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta actualmente la princesa heredera Mette-Marit es su estado de salud. La royal padece fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad sin cura que provoca cicatrices en el tejido de los pulmones y dificulta progresivamente la respiración.

El diagnóstico se hizo público en 2018 y, desde entonces, su capacidad para mantener una agenda oficial estable se ha visto limitada. Con el paso de los años, la enfermedad ha ido avanzando, y la propia Mette-Marit reconoció en un comunicado que su capacidad de trabajo variará en función de la evolución de la fibrosis.

Mette-Marit | Gtres

Por ello, explicó que tanto ella como el príncipe heredero decidieron hacer pública la situación para poder adaptar sus compromisos institucionales a los tratamientos y a los periodos más complicados de la enfermedad.

La preocupación en torno a su estado aumentó a finales de 2025, cuando la princesa se apartó temporalmente de sus funciones para someterse a un mes de rehabilitación pulmonar y, poco después, confirmaron un claro empeoramiento de su salud.

Mette-Marit | Gtres

Según la prensa noruega, ha recibido ya un certificado de discapacidad y está siendo evaluada para un posible trasplante de pulmón, una situación que ha generado gran inquietud dentro de la familia real noruega.

El escándalo judicial de su hijo Marius

Si hay un asunto que ha golpeado especialmente a la familia real noruega en los últimos meses, ese ha sido el protagonizado por Marius Borg, el hijo mayor de Mette-Marit.

Aunque nunca ha formado parte oficialmente de la institución, puesto que su padre biológico no es el príncipe Haakon, siempre creció rodeado de privilegios y bajo la protección de la Casa Real, contando con escolta, pasaporte diplomático y acceso a propiedades reales.

Mette-Marit, Marius Borg y el príncipe Haakon | Gtres

Sin embargo, su vida alejada de las obligaciones institucionales ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores dolores de cabeza para la Corona noruega. La investigación contra Marius comenzó en 2024 y, desde entonces, el caso no ha dejado de agravarse.

Actualmente está acusado de 40 delitos relacionados con agresiones, amenazas, drogas y alteración del orden público, además de varios presuntos delitos sexuales. Entre las acusaciones más graves figuran cuatro presuntas violaciones y varios casos de conducta sexual vejatoria, unos hechos que han provocado un gran impacto mediático en Noruega.

Mette-Marit, Marius Borg y el príncipe Haakon | Gtres

El caso ha puesto a la familia real bajo una presión constante, y a pesar de que el juicio avanza rodeado de mucha expectación mediática, los reyes Harald V y Sonja de Noruega han optado por mantenerse al margen públicamente.

También el príncipe heredero Haakon evitó pronunciarse en profundidad sobre el proceso, aunque sí expresó su apoyo a las víctimas y dejó claro que Marius continúa siendo una persona importante para la familia.

Mette-Marit, Marius Borg y el príncipe Haakon | Gtres

Relacionada con Jeffrey Epstein

Otro de los episodios que han situado a Mette-Marit en plena polémica es su relación con Jeffrey Epstein. La princesa heredera rompió recientemente su silencio sobre este asunto en una entrevista para la televisión pública noruega, donde confesó sentirse manipulada y engañada por el financiero estadounidense, con quien mantuvo contacto entre 2011 y 2014.

Durante la conversación, reconoció que intercambió numerosos correos electrónicos con Epstein e incluso admitió haberse alojado en su vivienda de Palm Beach, en Florida. Según explicó, llegó a él a través de un amigo en común y aseguró que en aquel momento desconocía realmente quién era y el alcance de las acusaciones que ya existían sobre él.

Mette-Marit | Gtres

"Tiendo a pensar lo mejor de la gente", afirmó emocionada, llegando en algunos momentos al borde de las lágrimas, en la entrevista para la televisión pública noruega. La princesa también reveló que durante su estancia en Florida vivió una situación que la hizo sentirse insegura, motivo por el que llamó al príncipe heredero Haakon de Noruega.

Aunque evitó dar detalles concretos sobre lo ocurrido, aseguró que ese episodio fue determinante para cortar el contacto directo con Epstein en 2014. Sus declaraciones han generado un enorme revuelo en Noruega, donde muchos cuestionan cómo la futura reina pudo mantener relación con Epstein durante esos años.

Mette-Marit | Gtres

Los rumores de crisis con Haakon

Como si los problemas de salud y los escándalos familiares no fueran suficientes, en las últimas semanas también han resurgido los rumores de crisis entre Mette-Marit y Haakon de Noruega.

Todo ocurrió después de la publicación de unas imágenes tomadas en los alrededores de la residencia real de Skaugum, donde la princesa aparecía utilizando gafas nasales conectadas a una máquina de oxígeno portátil que llevaba su marido durante un paseo.

Mette-Marit y el príncipe Haakon | Gtres

Las fotografías, difundidas por medios noruegos, llamaron especialmente la atención porque la pareja no estaba sola. Junto a ellos se encontraban Berit Tversland, antigua niñera de Haakon, y una terapeuta especializada en coaching y crisis de parejas llamada Lise Strand Bjarkli.

Aunque no se conoce cuál es exactamente la relación de esta experta con los príncipes herederos, su presencia ha provocado una oleada de especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

Mette-Marit y el príncipe Haakon | Gtres

Con todo esto, el futuro de Mette-Marit dentro de la monarquía noruega es cada vez más incierto. Su delicado estado de salud, la presión mediática y las polémicas que rodean a la familia han abierto el debate sobre qué papel podrá asumir en los próximos años. Por ahora, no hay decisiones claras, pero estaremos pendientes de todos los avances.