NO QUIERE HABLAR DE SU VIDA PRIVADA
Tamara Gorro, tajante sobre su relación con Cayetano Rivera y la polémica con Fran Rivera: "Tengo alergia al conflicto"
Tamara Gorro ha dejado en el aire su relación con Cayetano Rivera y ha preferido no opinar sobre su vida privada ni sobre la polémica con Fran Rivera, al que asegura que apenas conoce.
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Tamara Gorro ha vuelto a recuperar poco a poco la normalidad después de varios meses alejada de la vida pública debido al bache de salud que atraviesa y sobre el que ha preferido no dar detalles para proteger a sus hijos.
La colaboradora fue uno de los rostros conocidos que acudió a la apertura de Casa Rowenta en Madrid y a su llegada, Tamara se enfrentó a las preguntas de los medios.
Fiel a su decisión, ha evitado confirmar o desmentir cuál es su situación actual con Cayetano Rivera. Una postura que mantiene desde hace tiempo y que ella misma ha querido dejar clara.
"Y dale con mi pareja. ¿Tú sabes si es mi pareja?", ha respondido a Europa Press cuando los periodistas se han referido al torero como su pareja. "¿Tú sabes si estoy embarazada de George Clooney? ¿Tú sabes si me he liado con Brad Pitt?", respondió entre risas.
"Yo siempre dije: no voy a hablar de mi vida sentimental nunca, ni Pepe, ni Cayetano, ni Antonio, ni Manolo. Yo dije en su día, y lo vuelvo a repetir, por errores que una comete y aprende, no voy a hablar. Primero porque no me da la gana y no tengo la obligación porque no hago exclusivas cobrando", ha explicado.
Junto a ello, Tamara se ha pronunciado sobre el conocido distanciamiento entre Cayetano y su hermano, Fran Rivera, aunque ha preferido mantenerse al margen.
"Yo no voy a entrar absolutamente en nada porque no es mi tema", ha asegurado, aunque ha reconocido que no lleva bien las situaciones conflictivas. "Evidentemente, yo soy una persona que le da alergia al conflicto", ha confesado. "Todos sabemos lo que es moverse en un conflicto que no creo que a nadie nos agrade. Entonces yo le deseo lo mejor a todo el mundo, evidentemente".
Precisamente al ser preguntada por su relación con Fran Rivera, Tamara ha sido todavía más contundente: "No, si él lo dijo, Francisco, yo no nos conocemos".
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"No, no, no lo conozco, es que yo no puedo opinar", ha insistido finalmente, deseando "lo mejor a todo el mundo", sin entrar en conflictos.
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