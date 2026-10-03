La reacción de Ortega Cano ante los rumores de boda entre Gloria Camila y Álvaro García: "Tiene edad para casarse"

Gloria Camila y Álvaro García se han vuelto inseparables desde que, dos meses después de su discreta ruptura a finales de 2025. Tras la polémica que protagonizaron por su triángulo amoroso con Manuel Cortés, decidieron dar una segunda oportunidad a su relación. Y tanto es así que han surgido los rumores de que están tan enamorados que estarían planeando darse el Sí, quiero en secreto con la presencia tan solo de sus familiares y amigos más cercanos.

Gloria Camila y Álvaro García juntos | Gtres

Una posible boda a la que ha reaccionado José Ortega Cano en su reaparición ante las cámaras junto a su hermana Mari Carmen.

"No sé, no sé, pero tiene edad ya de casarse. Sí, por supuesto. Ella es una persona estupenda y la queremos muchísimo. Y bueno, yo lo que deseo es lo mejor de lo mejor. Y bueno, vamos a ver, el tiempo lo dirá", ha respondido el viudo de Rocío Jurado que, aunque sorprendido con la noticia, ha dejado claro que apoya a Gloria en todas sus decisiones.

Sobre si le gusta Álvaro para su hija, el torero ha reconocido que "no lo conozco del todo, pero parece que es una persona que yo creo que tiene buena idea de final, sí, yo creo que sí. Y si no, peor para él". Y es que como ha dejado claro haciendo gala de su buen humor y lanzando un sorprendente e inesperado grito de guerra, si no se portase bien con su niña, se las tendrá que ver con él.

Mari Carmen y Ortega Cano | Gtres

Como ha expresado, "me encuentro muy bien, me cuido mucho, hago mucho deporte, estoy muy feliz, muy tranquilo y muy bien con mi familia, que me quieren mucho, yo disfruto mucho todos los días que amanece y nada más", por lo que ha confesado que le encantaría ser abuelo de nuevo.

"Es muy buena persona. Él disfruta de la vida. Está muy feliz y disfrutando mucho de su familia, de su hijo, de sus hijos, de su nieta y de todos, la verdad. Estamos en un momento muy feliz", ha confirmado su hermana.