María García de Jaime y Tomás Páramo cierran Himba, su firma de moda, tras cinco años

Hace menos de un mes que una de las parejas de moda en el mundo de las redes sociales hizo pública una noticia algo triste. Estamos hablando de María García de Jaime y Tomás Páramo, un matrimonio que fundó su propia firma de ropa hace ya cinco años.

Tras muchos años de trabajo, la marca española ha comunicado a través de sus redes sociales que las puertas del negocio han tenido que cerrar. Lo han hecho con un extenso comunicado que habla del sacrificio, la pasión, el orgullo y la tristeza que han supuesto estos años.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre su última despedida, además de un pequeño resumen sobre la firma de moda y la pareja fundadora. ¡Vamos a ello!

María García de Jaime y Tomás Páramo | Gtres

El comunicado

Después de cinco años de trayectoria, Himba ha anunciado su cierre a través de un comunicado en el que sus fundadoras hacen balance de todo lo vivido desde que pusieron en marcha la firma.

Los influencers destacan el esfuerzo y la dedicación detrás del proyecto, que consiguió hacerse un hueco en una industria que definen como "enorme y tremendamente competitiva".

Durante este tiempo, la marca apostó por una forma de entender la moda basada en la calidad, los buenos tejidos, la producción lenta y de cercanía y el trabajo con pequeños talleres. Aunque reconocen haber cometido errores por la inexperiencia, aseguran que de ellos también han extraído algunas de las lecciones más importantes de estos años.

La decisión de cerrar, explican, no ha sido sencilla. "Hoy nos toca tomar probablemente la decisión más difícil desde que nació Himba: parar", señalan. Según cuentan, actualmente necesitan dedicar su tiempo a su trabajo y a su familia, además de poder centrarse en otros proyectos personales que habían quedado en un segundo plano.

María García de Jaime y Tomás Páramo | Gtres

A pesar de la tristeza, María y Jaime aseguran que afrontan el cierre con "serenidad, responsabilidad y mucho orgullo". También agradecen el apoyo de quienes compraron sus prendas y acompañaron a la marca durante estos cinco años y dejan abierta la posibilidad de reencontrarse con Himba en el futuro: "No queremos cerrar completamente la puerta, ojalá algún día podamos volver a encontrarnos".

Más sobre la firma

Himba es la firma de moda que María García de Jaime y Tomás Páramo lanzaron en diciembre de 2021. La pareja de influencers decidió dar el salto al mundo empresarial con una marca de ropa femenina que reflejaba especialmente el estilo personal de María. Sus diseños, inspirados en la moda vintage, combinaban prendas clásicas con estampados, colores y siluetas actuales.

La firma fue creciendo con el paso de los años y amplió su catálogo con nuevas colecciones. En junio de 2025, el matrimonio inauguró su primera tienda física en Madrid, situada en la calle Pedro Muguruza, con la que dio un paso más en su trayectoria empresarial.

La pareja

María y Tomás son una de las parejas más conocidas del mundo de las redes sociales. Ambos han conseguido crear una comunidad de seguidores gracias a sus publicaciones sobre moda, estilo de vida y su día a día en familia.

Se conocieron siendo muy jóvenes y, desde entonces, han compartido buena parte de su historia con sus seguidores, tanto los momentos más especiales como los retos a los que se han enfrentado.

María García de Jaime y Tomás Páramo | Gtres

Casados y padres de tres hijos, los dos influencers han compaginado durante años su vida familiar con diferentes proyectos profesionales. Además de su actividad en redes sociales, han participado en iniciativas empresariales y han colaborado con distintas marcas. HIMBA ha sido uno de sus proyectos más personales, en el que han volcado parte de su trayectoria como creadores de contenido.