Juan Avellaneda explica cómo vivió la muerte de su padre y la dura realidad de convivir con la ELA

El pasado 11 de julio, Juan Avellaneda anunciaba en sus redes sociales el fallecimiento de su padre después de haber estado luchando contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que, como él mismo expresó, fue "apagando poco a poco su cuerpo", pero "nunca consiguió apagar quién era".

Anoche, dos meses y medio después de esa dura pérdida, el diseñador de moda reaparecía en un evento de Rowenta, donde habló con absoluta sinceridad sobre lo complejo que ha resultado este periodo estival para él y su familia. "Ha sido un verano un poco heavy y ahora es como el momento de relax, pero no me ha dado tiempo de nada. Entonces, bueno, aún voy como un poco arrastrando…", explicaba con entereza ante los medios.

Juan Avellaneda | Gtres

"Ha sido el verano más difícil de mi vida", reconocía el diseñador catalán. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que desgasta de forma continua las capacidades de la persona afectada. "Vas perdiendo toda tu movilidad, capacidades, no puedes respirar… Es decir, hay un momento crítico al final que, uff, mejor no pienso porque me voy abajo otra vez", confesaba Avellaneda visiblemente emocionado. "No lo tengo muy superado", añadía intentando esbozar una sonrisa.

Actualmente, el estilista asegura que se encuentra "resituando" todo en su vida poco a poco, un proceso que le está costando asimilar debido al rápido e impactante deterioro físico de su progenitor en la etapa final previa a los meses estivales.

El emotivo homenaje de despedida y su promesa contra la ELA

En el momento de su partida, el diseñador quiso rendirle un homenaje público a través de sus redes sociales, recordando el inmenso legado que le deja: "Se fue un luchador, una buena persona. Un hombre trabajador, generoso y con unos valores que me acompañarán toda la vida. De él aprendí el valor del esfuerzo, la honestidad, el respeto por los demás y a intentar hacer siempre las cosas de corazón".

En esa carta de despedida, Avellaneda destacó el papel fundamental de su madre —quien cuidó de su marido tras toda una vida juntos desde los 13 años— y el apoyo incondicional que ha tenido de su marido, Sergio, en todo este proceso.

"Le prometí a mi padre que haría todo lo posible por seguir dando visibilidad a la ELA. Si mi voz puede servir para que esta enfermedad deje de ser una gran desconocida y para que otras familias se sientan un poco menos solas, esa promesa habrá merecido la pena", añadió intentando aportar su granito de arena.

Nuevos horizontes profesionales

Pese al dolor del duelo, Juan Avellaneda afronta el último trimestre del año con optimismo y volcado en su trabajo. Recientemente ha concluido la grabación de un programa en el Reino Unido que se emitirá en toda Europa, una experiencia profesional de la que asegura haber disfrutado al máximo y que espera que sea el punto de partida para que le salgan más proyectos en la pequeña pantalla.