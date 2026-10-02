La segunda edición de Celebrity Pets Awards reconoce a 14 figuras y entidades por su compromiso con el bienestar animal

La Masía de José Luis, en Madrid, acogerá el próximo 6 de octubre la segunda edición de los Celebrity Pets Awards, una gala solidaria que vuelve a reunir a rostros conocidos de la televisión, la música, el deporte, la ciencia y la creación de contenidos para reconocer su compromiso con los animales y promover la adopción responsable y el bienestar animal.

Roberto Brasero será de nuevo el encargado de conducir el evento, mientras que Mónica Cruz ejercerá como madrina de honor. La actriz será reconocida por su implicación con la adopción responsable y la defensa de los animales.

La gala contará también con la presencia de premiados, entregadores e invitados vinculados al mundo animal, así como con historias de superación, solidaridad y convivencia responsable. El objetivo de estos galardones es poner en valor el vínculo entre las personas y los animales y visibilizar iniciativas que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Los premiados de la segunda edición

Premio Inseparables: Jaime Cantizano

El presentador de 'Por fin', en Onda Cero, recibirá el Premio Inseparables por la relación que mantiene con sus dos perros, Duna y Kaos. Ambos forman parte de su vida cotidiana y se han convertido en testigos de sus momentos más importantes, tanto dentro como fuera de los platós.

Premio Lealtad: Mercedes Milá

Mercedes Milá será distinguida con el Premio Lealtad por su historia junto a Scott. El perro llegó a su vida después del fallecimiento de la madre de la periodista y, desde entonces, ambos establecieron una relación que la propia presentadora define como una "simbiosis". Su vínculo también quedó reflejado en el programa ‘Scott y Milá’.

Premio Concienciación: Chenoa

La cantante y presentadora Chenoa recibirá el Premio Concienciación por su defensa de la adopción responsable. La artista divulga la importancia de ofrecer una segunda oportunidad a los animales y vive ese compromiso en primera persona junto a Cloe, una perra procedente de una protectora de Málaga.

Premio Espíritu Deportivo: José María López

El ciclista y creador de contenido José María López será reconocido con el Premio Espíritu Deportivo. Con más de 22 pruebas Ironman y dos millones de seguidores, ha protagonizado numerosos retos deportivos, entre ellos recorrer España en bicicleta en solo 29 días para recaudar fondos destinados a la lucha contra la leucemia infantil.

Su relación con los animales también está marcada por la superación. Hace unos meses encontró a Tala, una perra que se ha convertido en su compañera habitual y que actualmente no falta a ninguno de sus entrenamientos.

Premio Ciencia: Guadalupe Miró

La catedrática de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid Guadalupe Miró recibirá el Premio Ciencia por su trayectoria en el estudio de las enfermedades parasitarias de los animales de compañía.

Miró dirige la Consulta de Patología Infecciosa y Parasitaria del Hospital Clínico Veterinario de Madrid y es considerada una referente internacional en este ámbito. Su contribución a la investigación ha sido reconocida incluso con el bautizo de una nueva especie de parásito, denominada ‘Theileria lupei’ en su honor.

Premio Salud: Víctor Algra

El veterinario y divulgador Víctor Algra será distinguido con el Premio Salud. Habitual en espacios como ‘Zapeando’, ‘Mascotario’ y ‘COPE Fin de Semana’, combina su labor divulgativa con la formación de futuros profesionales de la veterinaria.

Además, acaba de debutar en el mundo de la literatura con ‘Animales de ciudad’, una novela en la que vuelve a mostrar su conocimiento y su interés por la relación entre las personas y los animales.

Premio Solidaridad: Soraya Arnelas

La cantante Soraya Arnelas recibirá el Premio Solidaridad por su compromiso con los animales rescatados. La artista comparte su vida con Bowie y Tilda, dos perros rescatados de la calle, y con Valentino, su gato, a quienes considera parte de su familia.

Premio Divulgación: Alba y Claire

Alba Ciordia y sus dos golden retriever, Claire y Briana, serán reconocidas con el Premio Divulgación. A través de su proyecto ‘The Doog Life’, Alba ha creado una comunidad de cerca de 900.000 personas interesadas en la convivencia responsable y en el vínculo emocional con los animales.

Además, es autora de dos libros en los que aborda la relación entre las personas y sus mascotas desde una perspectiva cercana y divulgativa.

Premio Pet Influencer: Javier Otero

Javier Otero, conocido en redes sociales como @anubis.dimitri, recibirá el Premio Pet Influencer por su labor de divulgación sobre fauna y cetrería. Su comunidad supera el millón y medio de seguidores en Instagram y se articula en torno a un mensaje de respeto hacia los animales: "Que la vida te trate como tratas a los animales".

Su familia está formada por perros como Anubis, Pinky y Abuelo Zarigüeya, un animal que adoptó cuando tenía 18 años, además de cuervos, cabras y un caballo.

Premio Innovación: Guillermo Gaunas-Vivas

El ingeniero madrileño será reconocido con el Premio Innovación por su trabajo en el desarrollo de prótesis mediante impresión 3D. Con su proyecto ha viajado por distintos países fabricando prótesis gratuitas para personas amputadas de más de 70 países. En los últimos años, también ha aplicado sus conocimientos al ámbito animal para ayudar a perros y gatos que han perdido alguna de sus extremidades.

Premio Rescue: ERICAM, UME y Bomberos de Madrid

Las unidades caninas de ERICAM, la Unidad Militar de Emergencias y los Bomberos de Madrid compartirán el Premio Rescue por su labor en operaciones de rescate.

Estos equipos participaron en el salvamento de personas tras el terremoto de Venezuela y durante los incendios registrados este verano en Madrid. El galardón reconoce el trabajo coordinado de profesionales y perros entrenados para intervenir en situaciones de emergencia.

Premio Hero by Rowenta: Dogtor Animal

Dogtor Animal recibirá el Premio Hero by Rowenta por su labor con perros de terapia. Sus animales acompañan a menores en los juzgados de la Comunidad de Madrid y ofrecen apoyo emocional a niños ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario 12 de Octubre.

La organización defiende que los perros no pueden eliminar el miedo, el dolor o la incertidumbre, pero sí pueden ayudar a que los menores afronten esas situaciones sin sentirse solos.

Premio Travel Pet: Roberto Sastre y sus perros Cocaí y Chai

Roberto Sastre y sus perros Cocaí y Chai, protagonistas del proyecto @viajerosperrunos, recibirán el Premio Travel Pet. Este madrileño, biólogo y psicólogo, comenzó viajando en solitario hasta que en 2014 conoció en Bolivia a Cocaí, una cachorra que acabaría convirtiéndose en su compañera de aventuras.

Años después, durante un viaje a India, incorporó a Chai a su familia. Desde entonces, los tres recorren el mundo con la mochila a cuestas y muestran que viajar con animales también es posible mediante una planificación responsable.

El respaldo de las entidades animalistas

La segunda edición de los Celebrity Pets Awards volverá a contar con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, que aportará rigor profesional y compromiso ético a una gala centrada en el bienestar animal.

También participarán las asociaciones Héroes de 4 Patas, dedicada a los perros retirados de los cuerpos de seguridad, y ALBA, una de las protectoras más veteranas de Madrid. A ellas se suma este año la Fundación Animal Rescue. El evento cuenta con el patrocinio de Hotpoint, JAECOO, Kiwoko, MiVet, Rowenta, Royal Canin y Tui, mientras que 20minutos y Mascotario participan como medios colaboradores.