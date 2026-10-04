Mery Turiel se casa por sorpresa y comparte las primeras imágenes de la boda: sin invitados y su look de novia

Mery Turiel ha sorprendido a sus seguidores con la feliz noticia de su boda. La conocida influencer de moda y lifestyle se ha casado con su pareja, a la que nunca ha mostrado en sus redes sociales, y ha compartido un carrusel de fotografías en el que ha mostrado cómo ha sido su enlace, celebrado en la más absoluta intimidad.

"Y nos casamos tú y yo, los dos solos como siempre quisimos", ha escrito Mery junto a las imágenes, dejando claro que la pareja ha optado por una ceremonia muy especial y alejada de grandes celebraciones. "Diciéndonos todo lo que queríamos decirnos en unos días que quedarán para siempre entre nosotros. Te amo con todo mi corazón, por toda una vida juntos. Qué bonito todo lo que estamos construyendo", ha añadido, emocionada, en una declaración de amor a su marido.

Mery Turiel | Gtres

Entre las fotografías que ha compartido se pueden ver las manos de la pareja luciendo sus respectivos anillos, una de las imágenes más especiales de este nuevo capítulo en sus vidas.

Mery también ha querido mostrar a sus seguidores el look que escogió para firmar en Ciutadella, Menorca, así como diferentes momentos de la celebración posterior, en la que disfrutó de este día tan señalado.

Para el gran día, la creadora de contenido lució un minivestido blanco de botones frontales, con escote redondo, mangas hasta el codo y una silueta entallada que se abre en la falda. El calzado fueron unos salones en tono crema y con la puntera negra.

La celebración ha sido también a solas junto a su marido en Es Cranc, restaurante de Fornells especializado en marisco.

De esta forma, Mery Turiel sella su historia de amor tras anunciar a comienzos de 2026 su compromiso, lejos del ruido mediático y centrada en su relación y su familia.