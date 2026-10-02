Así será el funeral de Presley, el hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, fallecido a los 27 años

El pasado domingo 20 de septiembre, la familia de Cindy Crawford sufría un golpe devastador con el fallecimiento de Presley Gerber a los 27 años. El joven modelo e hijo de la icónica supermodelo y del empresario Rande Gerber perdía la vida en un centro de rehabilitación de Santa Mónica a causa de un paro cardíaco provocado por una presunta sobredosis, un caso que continúa bajo investigación de las autoridades.

Con la autopsia realizada, pero la investigación aún en curso, los allegados del joven se preparan para darle el último adiós. Según ha revelado el portal TMZ, el cuerpo de Presley fue incinerado pocos días después de su fallecimiento en la funeraria Rose Family Funeral Home, en Los Ángeles.

Presley Gerber | Gtres

Un funeral íntimo y alejado de los focos

Con sus cenizas ya en el hogar familiar, el matrimonio sopesó en un primer momento organizar un funeral u homenaje público en el cementerio Forest Lawn Hollywood Hills o en la Iglesia Presbiteriana de Malibú. Sin embargo, el profundo dolor que atraviesa la familia ha llevado a desestimar un acto multitudinario.

Finalmente, la intención de la supermodelo y el empresario es organizar una despedida estrictamente privada en su residencia de Malibú, rodeados tan solo por su entorno más cercano y algunos amigos íntimos del joven. El impacto emocional tras las circunstancias que rodearon el suceso ha sido de tal magnitud que Crawford y Gerber llegaron incluso a plantearse no celebrar ningún tipo de ceremonia formal.

Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber y Presley Gerber | Gtres

Controversia en torno al centro de rehabilitación

A la tragedia personal se suma la polémica por las circunstancias en las que Presley ingresó en el centro de rehabilitación Resolutions Living. Según fuentes del entorno del joven, Gerber consumió sustancias la tarde del sábado previo a su fallecimiento. Ante el temor de perder el control, su consejero de sobriedad contactó de urgencia con la clínica para gestionar un ingreso inmediato antes de trasladarlo a otro centro el lunes siguiente.

Pese a que el joven llegó a las instalaciones bajo los efectos directos de las sustancias, el departamento de admisiones aceptó su entrada. Tras conocerse el trágico desenlace, la dirección del centro ha tomado medidas fulminantes, despidiendo al responsable de admisiones, mientras que el propietario de la clínica, el doctor Reza Nabavi, ha evitado hacer declaraciones públicas alegando que la responsabilidad recae sobre el asesor personal del modelo.