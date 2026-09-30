Marta Pombo aclara por qué no se saludó con Victoria Federica en un desfile y cómo es su relación

El desfile de Simorra en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid contó con un front row de auténtica categoría. Entre las invitadas destacaron Marta Pombo, María García de Jaime y Victoria Federica, quienes se sentaron una al lado de la otra a la espera de que arrancara el show.

Justo en ese instante, las cámaras captaron una reacción de la sobrina del rey Felipe VI que no tardó en llamar la atención de las redes sociales. Mientras las creadoras de contenido a su lado se mostraban cercanas y espontáneas, la aristócrata pareció no saludarlas ni dirigirles la palabra.

Durante la alfombra roja de los premios Forbes Best Content Creators, Marta Pombo fue preguntada por ese instante tan comentado y no dudó en aclarar que la realidad distó mucho de lo que pareció transmitir el vídeo difundido.

Marta Pombo y Luis Zamalloa | Gtres

"Era un momento muy tenso. Había muchísimas cámaras y es una persona que llama muchísimo la atención", justificó Marta sobre la actitud distante de la joven. Además, recordó que en ese preciso momento el desfile estaba a punto de comenzar y la prensa la estaba "atosigando un montón".

"Era como un momento supertenso y estábamos todas como: ¿dónde miro?. Pero ella fue fiel a sí misma, a su rectitud y a su elegancia. Y no hay nada más", zanjó la mediana de las hermanas Pombo, restando cualquier tipo de importancia a la polémica.

De hecho, quiso dejar claro el buen entendimiento que existe entre ambas: "Victoria y yo nos queremos muchísimo. Me sorprende lo cariñosa que siempre es conmigo; nos tenemos un gran cariño", explicaba ante los micrófonos de Gtres. Marta añadió que, aunque coinciden en pocos eventos a lo largo del año, "Víctor" —como ella la llama cariñosamente— siempre se muestra de lo más afable cuando están juntas.

Marta Pombo, María García de Jaime y Victoria Federica en un desfile | Gtres

El mal momento de María Pombo tras la desaparición de su gato Pluto

Durante la cita con los medios, la madre de Matilda, María y Candela también dedicó unas palabras a la delicada situación familiar que atraviesan tras la reciente desaparición de Pluto, el gato de su hermana María Pombo.

"La verdad es que da mucha penita. Sobre todo por lo mucho que le queremos, el cariño que le tenemos, el tiempo que lleva con nosotros y por ver a mi hermana así", explicaba visiblemente afectada por la angustia de la influencer.

"Eso es lo que más me parte el corazón, ver a mi hermana con ese dolor", añadía sobre el duro bache emocional por el que pasa la pequeña de la familia tras perder a su mascota.