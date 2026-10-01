Raquel Perera recuerda su historia de amor con Alejandro Sanz y aclara cómo se llevan hoy

Anoche, Alejandro Sanz vivió un momento de lo más especial. Sus cuatro hijos se reunieron por primera vez en un evento público para apoyarle durante la presentación de El Alma al Aire, el musical que cuenta con sus canciones más conocidas.

El artista posó como un padre orgulloso junto a Manuela, nacida de su relación con Jaydy Michel; Alexander, fruto de su historia con Valeria Rivera; y Dylan y Alma, los dos pequeños nacidos de su matrimonio con Raquel Perera, que también estaba presente en el evento. La empresaria y psicóloga no quiso perderse la cita, donde aprovechó para hacer balance de su relación con el cantante y explicar cómo viven sus hijos este tipo de momentos.

Raquel Perera | Gtres

"Él tenía muchas ganas de poder tener a los cuatro juntos y al final se ha conseguido", explicó Raquel sobre la esperada foto de familia en el photocall. Conseguirlo no ha resultado una tarea sencilla, ya que los hermanos residen en diferentes países y cuentan con calendarios escolares distintos. "Estaba planeado y han podido venir todos, con lo cual, fenomenal", añadía con una sonrisa.

Al ser preguntada por las virtudes que más destaca de su exmarido, Raquel no dudó en deshacerse en elogios hacia él: "Destacaría su humildad y su humanidad. Creo que es una persona muy humana, a pesar de su enorme talento, y además es muy trabajador y responsable con todo lo que hace". Unas palabras que nacen del profundo respeto mutuo que se profesan, reforzando la idea de que, a pesar de la separación, siguen siendo una familia: "Siempre lo he dicho".

Así gestionan sus hijos la fama de su padre

Dylan y Alma, los dos hijos que tienen en común Raquel y Alejandro, se encuentran ya en plena adolescencia, una etapa de descubrimientos y preguntas. Sin embargo, la empresaria asegura que ambos asumen con total naturalidad la dimensión pública de su progenitor: "Cualquier cosa que su padre haga, ellos la celebran y se sienten superorgullosos".

Como madre, su máxima prioridad es mantenerlos con los pies en la tierra: "Ellos viven la realidad que les rodea, pero a mí me gusta que sepan que su día a día también es el que comparten con sus compañeros del colegio. Tienen una concepción de su vida muy ligada a la de su padre, pero lo gestionan muy bien".

Alejandro Sanz con sus hijos Dylan y Alma | Gtres

Perera recuerda su historia de amor

Al echar la vista atrás y recordar los más de 10 años que compartió al lado del intérprete de Corazón partío, Raquel lo tiene claro: "Definiría esa etapa como un periodo muy feliz y muy constructivo. Construimos muchísimas cosas juntos, así que lo recuerdo con mucho amor".

Tras su divorcio en 2019, ambos han logrado consolidar una maravillosa relación de amistad. La propia psicóloga reconoce que "no es fácil" alcanzar ese punto tras una ruptura, pero recalca que han mantenido esa amistad porque tanto ellos como su entorno han puesto de su parte para cuidar el vínculo familiar.

Muestra de esta excelente sintonía fue su naturalidad al ser preguntada por la vida sentimental del artista, concretamente sobre su posado esa misma noche junto a la actriz Stephanie Cayo: "Yo siempre digo que el amor hay que celebrarlo".