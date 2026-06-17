Mette-Marit de Noruega, operada de un trasplante de pulmón días después de la condena a cárcel de su hijo

Después de un año fatídico, en el que todo ha ido de mal en peor, la princesa Mette-Marit de Noruega ha visto un claro en mitad de la tormenta. Tras varios meses con la salud comprometida a causa de unos problemas respiratorios, la heredera consorte ha sido operada de un trasplante de pulmón.

La intervención se ha llevado a cabo en el Hospital Nacional de Oslo, según ha confirmado el Palacio de Noruega en un comunicado de prensa. "Hasta el momento, la operación ha sido un éxito", afirma Arnt Fiane, jefe del departamento de Cirugía Torácica del Rikshospitalet, en el texto emitido por la institución.

Princesa Mette-Marit llegando al hospital | Gtres

Ahora, la princesa permanecerá hospitalizada en el Rikshospitalet durante varias semanas, para que puedan ajustarle la medicación y gestionar cualquier complicación, explican desde el centro médico. Luego, deberá someterse a rehabilitación y enfrentar el proceso de adaptación a los nuevos pulmones, en el que se espera que no haya un rechazo.

"Su alteza real, el príncipe heredero Haakon, ajustará su programa oficial para apoyar a la princesa heredera durante su período", reza también el comunicado, que termina con un mensaje de agradecimiento por "los muchos mensajes cálidos y amables que han recibido". "Esto significa mucho para ellos en este momento difícil", añade.

Mette-Marit de Noruega colocándose el oxígeno | Gtres

Un trasplante urgente

Hacía tan solo unos días que se anunció que la princesa Mette-Marit se encontraba tan enferma que había entrado en la lista de espera para un trasplante de pulmón, pero lo cierto es que en los últimos seis meses su enfermedad pulmonar había empeorado drásticamente.

La última vez que se dejó ver en público fue el pasado 17 de mayo (día nacional de Noruega) ya dando muestras evidentes de su delicado estado: observando la procesión infantil desde el balcón del palacio, sentada en una silla y con asistencia respiratoria.

Ahora, con los pulmones de un donante, tiene la oportunidad de tener una mejor vida y más larga.

Mette-Marit en el Día Nacional de Noruega | Gtres

La enfermedad de Mette-Marit

Hay que remontarse a 2018 para recordar la primera vez que la princesa habló de su enfermedad. Explicó que llevaba ya varios años con problemas de salud y que se trataba de fibrosis pulmonar crónica.

Desde ese momento, durante los años posteriores fue tomándose descansos en su agenda oficial porque no era capaz de alcanzar todo debido a su debilidad, llegando en 2023 a estar de baja. En 2025 comenzó un nuevo tratamiento, pero a finales de año la enfermedad empeoró y fue cuando se la comenzó a ver con suministro de oxígeno en público.

Mette-Marit con oxígeno | Gtres

Un 2026 difícil para la princesa

Esta feliz noticia llega días después de que se supiera la sentencia del hijo mayor de Mette-Marit, Marius Borg -nacido de su relación anterior con el empresario Morten Borg-. El joven ha sido condendo a 4 años de cárcel por los delitos de violación y maltrato.

Por si la condena de su hijo y su delicado estado de salud fueran poco, a esto hay que sumarle que el nombre de Mette-Marit apareció en los papeles desclasificados de Jeffrey Epstein. La princesa noruega se intercambió correos electrónicos con el empresario entre 2011 y 2014 y tuvo que salir a pedir disculpas por vincularse con él. "Es increíblemente importante para mí asumir la responsabilidad por no haber investigado sus antecedentes con más detenimiento", afirmó arrepentida.