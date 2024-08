Marlene Mourreau habla de su drama familiar tras ser desheredada: "Habían hecho chanchullos en mi espalda"

Marlene Mourreau llevaba un tiempo alejada del foco mediático, pero sus últimas declaraciones sobre la relación que mantiene con su familia le han vuelto a colocar en algunos titulares.

La vedette francesa, a pesar de tener siempre una sonrisa en su rostro, confesaba hace unas semanas en el estreno de Padre no hay más que uno 4 que estaba viviendo un drama familiar porque no tenía ningún tipo de relación con sus seres queridos.

Algo de lo que ha vuelto a hablar para los micros de Europa Press, confirmando que la situación es de lo más tensa y que su familia le ha desheredado.

"Yo no hablo con mi familia ni con mi madre. Desde que estoy aquí, me desheredaron y me quitaron todo", aseguró, explicando que uno de los motivos es que ya no vive en Francia, por lo que su madre le dio todo a su hermana.

La modelo Marlene Mourreau | Europa Press

"Mi padre se murió en 2012 y que me he enterado que habían hecho chanchullos en mi espalda para no dejarme en ninguna casa ni nada", señaló, lamentando que "yo no sé qué he hecho mal en mi vida para que me quiten todo".

Esa es una de las razones por las que la actriz ha tomado la decisión de romper los lazos con su familia, de quienes no sabe nada desde "antes del confinamiento"

Marlene Mourreau | Gtres

"Yo no hablo más, ni con mi madre, lo poco que he hablado en los últimos años con ella es para discutir, entonces digo: Stop, se acabó. Yo no quiero persona negativa y gente tóxica en mi vida", sentenció.

Eso sí, aseguró que menos mal que no necesita "nada de nadie" ya que ha invertido en muchos negocios: "Gracias a eso yo vivo".

Con quien sí tiene relación es con su hijo, Gabriel Guevara, quien le dio un susto tremendo hace casi un año cuando fue detenido como presunto autor de una agresión sexual, aunque finalmente fue puesto en libertad. Un disgusto que le costó a Marlene casi 9 kilos de peso.

"Gracias a él estoy viva y es lo que me da ganas de seguir siendo madre y seguir siendo que soy", se deshizo en elogios hacia el joven actor.