Marlene Mourreau, ¿saldría con Álvaro Muñoz Escassi?: "No aguanto a ningún cerdo para un trozo de chorizo"

Hace una semana, María José Suárez comunicaba por medio de sus redes sociales su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. El exjinete está ahora de nuevo en el foco mediático tras reconocer públicamente que el motivo de esta separación ha sido su infidelidad.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Madrid | Gtres

Y, como noticia candente en el panorama nacional, la última en opinar ha sido Marlene Mourreau, amiga de María José, que sin pelos en la lengua ha dejado clara su opinión sobre el exjinete para los micrófonos de Europa Press, confesado si ahora que está soltero tendría algo con él o no: "Yo no aguanto a ningún cerdo para un trozo de chorizo, lo siento". Y es que, el daño que ha causado a su amiga es ya imperdonable.

Marlene Mourreau atendiendo a los micrófonos de Europa Press | Europa Press

Sin embargo, Marlene ha confesado que no se sorprendió cuando la infidelidad de Escassi salió a la luz: "Yo creo que no puede ser, con este hombre no puede ser. No sé, yo no quiero hablar mal de... porque no lo conozco bien, pero es que se ve a diez mil kilómetros". Eso sí, la actriz ha asegurado que esto iba a ocurrir tarde o temprano: "Sabía que iba a durar poco eso, fíjate. Hay muchos que yo no digo nada porque no quiero hablar mal pero era evidente, era evidente".

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez volviendo de su viaje familiar | Gtres

Tras mandarle mucho ánimo, subrayando lo "bella" y "divina" que es, Marlene le ha querido dejar un consejo a la modelo: "Yo no quiero decir que mis amigas son tontas, pero es que el amor es ciego. A ver si la mujer abre un poco los ojos antes de meterse con los guaperos".

Por último, ha recalcado que no le ha sorprendido la traición, pero ha dejado claro que hay errores que no se pueden volver a cometer: "Es que yo no sé cómo se le ocurre también salir con los novios de las amigas, con la experiencia que han tenido las anteriores y volver a repetir, poner el mismo pie en la misma mierda. No lo entiendo".