Hace poco más de un mes que María Pombo decidía pasar por quirófano para someterse a su deseada reducción de pecho. Una operación que ''tenía clarísimo que tarde o temprano iba a pasar'' pues desde que la influencer se convirtió en mamá del pequeño Martín el tamaño de estos ''se fue de madre''.

Un mes también desde que saliera a la luz la noticia de que la joven y Pablo Castellano habían supuestamente puesto a la venta la casa que estrenaron hace poco más de año y medio. 1.385.000 euros era el precio que la pareja habría pedido por el espectacular chalet que fue construido por la empresa familiar que Pablo comparte con su hermano mayor.

Al menos así se apuntó en exclusiva en el programa presentado por María Patiño donde aseguraron haber encontrado la vivienda en una web inmobiliaria. Una noticia que sorprendió enormemente dado al poco tiempo transcurrido desde que se instalaron en el domicilio de 250 metros cuadrados del que tantas veces hemos podido ser testigos a través de las redes de los conocidos rostros.

Días más tarde de que trascendiera la noticia, era la propia protagonista la que, tras toparse con la prensa por la calle, se pronunciaba por primera vez sin entrar en detalles sobre la comentada noticia: "Ya lo veréis. Son decisiones que se toman en familia y por razones que nosotros sabemos. Hay proyectos nuevos en 2022''.

Sin embargo, no fue hasta el evento que tuvo lugar recientemente con motivo del primer aniversario de la firma de cosmética de la influencer Marta Lozano que la pequeña de las Pombo nos disipó todas las dudas acerca de la presunta venta.

El motivo por el que María Pombo ha vendido su casa

''Nos ha salido una oportunidad muy buena y Pablo al final se dedica al tema de la construcción y de las reformas entonces él está constantemente viendo casas. Nos ha salido una oportunidad muy buena imposible de rechazar, con lo cual pusimos ese día en Idealista la casa creyendo que nadie la iba a ver porque eran 24h de anuncio. Tuvimos muchísimas ofertas, se vendió rápido pero bueno todavía es un proceso lento'', explicaba la madrileña.

Unas reveladoras palabras a las que se sumaba la confirmación de la venta de su casa: ''No es ningún secreto pero se está haciendo una bola... No lo he contado porque como no es algo inmediato pues he dicho me voy a esperar. Me da pena pero bueno soy muy poco apegada a las cosas materiales y creo que todo es a mejor siempre, los cambios son por algo y todo pasa por algo''.

Sobre si su nuevo nidito de amor estará en la capital española, María nos revelaba que se quedan ''en Madrid'' y, pese a que es una decisión que ya está tomada, ''todavía nos queda un año en nuestra casa''.

