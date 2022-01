Los consejos de María Pombo tras operarse el pecho

Fue hace una semana cuando María Pombo dio el paso y entró en quirófano para hacerse una reducción de pecho. La influencer llevaba un tiempo pensando en la posibilidad de realizarse la intervención, ya que a raíz del nacimiento de su hijo, Martín, fruto de su relación con Pablo Castellano, su talla se sujetador había aumentado considerablemente y no se encontraba cómoda con el tamaño de su pecho.

Pasadas las 48 horas y ya desde casa, la pequeña de las Pombo confirmó a sus más de 2,3 millones de seguidores que se encontraba bien. "Ya en casita. Gracias por vuestros mensajes", agradecía a sus fans con el pecho todavía vendado y sin conocer el resultado de la reducción.

María Pombo en casa tras la operación | Historias de Instagram María Pombo

La joven de 27 años ha manifestado que le encanta su pecho, pero que lleva teniendo mucho desde los 13 años y tras el embarazo había modificado su tamaño causándole incluso dolores de cuello y cabeza.

Pocos días después, María Pombo, con la naturalidad que la caracteriza y que le hace ser una de las caras más reconocidas dentro del universo Instagram español, ha querido compartir con sus seguidoras un consejo y revelar su truco para poder dormir por las noches tras la operación.

El consejo de María Pombo | Instagram de María Pombo

Tras confesar que llevaba varios días sin poder darse "una buena ducha", se ha dirigido a todas las mujeres que estaban visualizando su historia de Instagram y, en especial, a aquellas que están pensando operarse el pecho, ya sea para aumentarlo o reducirlo. "Necesitáis un cojín de lactancia", escribía María mientras enseñaba el que ha sido su aliado, "me está salvando las noches", explica justo antes de colocar el cojín y representar la postura que toma con él.

María Pombo en la cama tras su operación | Instagram de María Pombo

"Me pongo tal que así, me hago mi huequito, y me salvo de que Pablo me de cualquier manotazo, o cualquier cosa así por la noche y estoy así recogidita. Tan cómoda", iba narrando la madrileña tumbada en su cama y metida entre las partes del cojín. "Ahora no parezco muy cómoda, pero estoy comodísima", añadía antes de recomendar otra forma de utilizar este elemento que está siendo de gran ayuda para ella.

El cojín de María Pombo | Instagram de María Pombo

Entre risas, la mujer de Pablo Castellano ha seguido contando las maneras en las que se puede usar el cojín. "No sé cómo enseñaros esto. Esta es la siguiente postura, estiras el cojín de lactancia, lo abrazas con el pie", iba diciendo mientras demostraba cómo debía colocarse, dando la posibilidad de mover de izquierda a derecha la almohada para apoyar la cabeza de ambos lados. "Si te aburres de este lado, te lo pasas al otro", aclaraba.

La postura para dormir de María Pombo | Instagram de María Pombo

"Así toda la noche, enserio, lo necesitáis", terminaba María Pombo. Sus seguidoras curiosas y viendo la utilidad del cojín han comentado a la influencer afirmando que necesitan ese cojín aunque no se operen del pecho.

El cojín de lactancia de María Pombo | Instagram de María Pombo

Muy pronto podremos conocer cuál ha sido el resultado de la operación y descubrir si ha quedado como ella esperaba, pero mientras tanto María Pombo hace un guiño gracioso con otro cojín demostrando que aunque siga convaleciente y tenga dificultades para llevar su vida normal, se encuentra estupendamente y con su característico sentido del humor.

El otro cojín de María Pombo | Instagram de María Pombo

