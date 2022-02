La influencer María Pombo se sometía a una intervención quirúrgica hace apenas tres semanas para someterse a una reducción de pecho. A pesar de tener que esperar unos meses para poder ver el resultado final, María ya ha mostrado algún adelanto en redes, aunque no sea el definitivo, y ha aprovechado para responder algunas preguntas de sus seguidores.

Los motivos que la llevaron a tomar esta decisión fueron los fuertes dolores de cabeza y de espalda debidos al peso de su pecho: "Tenía clarísimo que tarde o temprano iba a pasar. Me he decidido ahora, porque desde que me quedé embarazada el tamaño se fue de madre. Después al volver a su tamaño original se me quedaron muy vacías en la parte superior, cosa que estéticamente no me gustaba nada y eran todavía más difíciles de controlar", confesaba a sus seguidores en sus historias de Instagram.

"He de decir que siempre lo he disimulado muy bien con sujetadores reductores, pero se me hacía muy difícil vestirme sobre todo para eventos, y para encontrar bikinis en verano", explicaba Pombo.

El antes de María Pombo | Historias de Instagram de María Pombo

A continuación, la influencer decidía hablar sobre su operación, dando todo tipo de detalles al respecto: "Decidí ponerme implantes por prevención (los más pequeños que existen, 100 cc) y evitar que se me caiga o vacíe en un futuro. Por supuesto, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad y contra eso no hay solución definitiva".

Actualmente, María sigue recuperándose y ha aprovechado para contar cómo está llevando el postoperatorio: "Noto incomodidad, defino incomodez: sensación que no llega a ser dolor…. un pinchazo de repente, no poder hacer vida normal aunque te encuentres bien, dormir boca arriba sin hacer ningún movimiento raro, no poder ducharte con normalidad, no hacer gestos que hacías con normalidad en el día a día y un largo".

Se ha mostrado algo preocupada con la cicatriz que le ha quedado: "No os voy a mentir, es grande. Pero si te la cuidas bien, me han dicho que acaba siendo muy llevadera y casi inexistente en algunas zonas".

El después de María Pombo | Historias de Instagram de María Pombo

A pesar de todo, Pombo se ha mostrado muy contenta tanto con el médico que la ha operado como con el resultado obtenido hasta el momento: "No os puedo explicar la emoción que tiene mi persona. Han pasado solo 22 días (todavía tiene que amoldarse muchísimo a mi cuerpo y tener una caída y un movimiento natural), pero ya estoy completamente feliz con el cambio".

