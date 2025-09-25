Roro confirma los rumores sobre su operación de nariz: "No creo que sea necesario fomentar este tipo de cosas"

Desde hace unas semanas la nariz de Roro se ha convertido en la comidilla de las redes sociales. ¿El motivo? Se empezó a decir que la creadora de contenido se habría hecho una rinoplastia.

Un rumor que corría por las redes sociales con vídeos en los que se comparaba la nariz de Roro de hace unos meses con la de ahora. La diferencia era notable, pero ella todavía no había confirmado ni desmentido este tema.

Roro en un evento | Gtres

Era ahora cuando los micrófonos de NovaMás le preguntaban sobre su supuesta rinoplastia que la influencer decidía confirmar su operación y además contar el porqué de su decisión.

"Sí, sí, yo me la he operado", decía sin pensárselo dos veces y añadía: "No es rumor". "Yo me la operé porque me la rompí como dos veces cuando era pequeña y luego también durante la preparación de la Velada se me hizo una pequeña fisura", sigue, "Y ya la tenía súper torcida y no se parecía nada a la nariz que me había dado mi madre".

Su reflexión sobre los complejos tras su operación

Pero además de confirmar su rinoplastia, Roro reflexionaba sobre la importancia de quererse a una misma y mejorar la autoestima.

"No lo he contado porque tampoco creo que sea necesario hablar y fomentar este tipo de cosas porque si tú tienes un complejo no creo que sea la solución", cuenta y añade: "Siempre hay que aceptarse a uno mismo e ir a terapia y trabajar en tu autoestima".

Roro responde a la prensa | NovaMás

Con esto, Roro confirmaba todo lo que se lleva rumoreando todos estos días sobre que se habría retocado la nariz. Puedes ver la declaración al completo en el vídeo de arriba. ¡Dale al play!