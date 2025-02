¿Puede Lucas recuperar su nariz con cirugía? Esto dicen los expertos en retoques estéticos

Si has seguido la actualidad en las últimas semanas, seguro que te has cruzado con la gran incógnita: ¿Qué le ha pasado a la nariz de Lucas, de Andy y Lucas? Su cambio ha estado en redes sociales, prensa y televisión, generando todo tipo de especulaciones. Finalmente, el propio cantante ha reconocido que se sometió a una rinoplastia, pero el resultado no fue el esperado.

¿Qué le pasa a Lucas en la nariz?

Él mismo ha admitido que no siguió al pie de la letra las indicaciones de su médico, retirando las gasas antes de tiempo y omitiendo el uso de las pomadas recomendadas. Aunque es cierto que un mal postoperatorio puede afectar la recuperación, los expertos coinciden en que la deformidad en silla de montar suele deberse a la falta de soporte estructural en la nariz. En su caso, podría haber influido una combinación de factores.

Lucas, de Andy y Lucas, en el evento de LifeStyle on and Show Business TV | Gtres

El cambio en su nariz es evidente: el puente nasal ha colapsado y la punta ha quedado deformada. Más allá de lo estético, esto también puede afectar su respiración. La gran pregunta es: ¿se puede corregir?

La rinoplastia reconstructiva: la única solución real para Lucas

Sí, hay una cirugía que podría ayudar a Lucas a recuperar su nariz, pero no es un procedimiento sencillo. Se trata de una rinoplastia secundaria o reconstructiva, una intervención más compleja que la rinoplastia primaria y que requiere de un cirujano especializado en reconstrucción nasal.

¿En qué consiste la rinoplastia reconstructiva?

La rinoplastia reconstructiva se centra en reconstruir la estructura nasal perdida. Para ello, se utilizan injertos de cartílago, que pueden obtenerse de diferentes partes del cuerpo del paciente:

Tabique nasal (si todavía queda material suficiente).

Oreja (cuando el cartílago nasal no es suficiente).

Costillas (en reconstrucciones más avanzadas).

Estos injertos se utilizan para reforzar la estructura nasal y evitar nuevos hundimientos.

¿Cómo puede afectar a Lucas otra operación de nariz a su voz?

Aquí viene otro punto clave: Lucas es cantante y la respiración es fundamental para la proyección y calidad de la voz.

Si la estructura interna de la nariz está comprometida, el flujo de aire puede verse afectado, lo que a su vez puede modificar la resonancia y el tono vocal. No es solo una cuestión de apariencia, sino también de funcionalidad, algo crucial para su carrera musical.

Por eso, en una rinoplastia reconstructiva, no solo se busca restaurar la forma de la nariz, sino también asegurar que el paciente pueda respirar correctamente y, en su caso, seguir cantando sin problemas.

¿Le quedaría bien la nariz a Lucas para siempre?

En la mayoría de los casos en los que se lleva a cabo, es definitivo. La rinoplastia reconstructiva está diseñada para devolver estabilidad a la nariz de forma permanente. Pero hay una condición clave: seguir las indicaciones médicas al pie de la letra.

Tras esta experiencia, es probable que Lucas sea más consciente de la importancia del posoperatorio en el éxito de la cirugía.

Andy y Lucas en el plató de El Hormiguero | Gtres

¿Puede Lucas recuperar su nariz?

Sí, Lucas puede recuperar su nariz, pero con un especialista adecuado. El caso de Lucas nos recuerda que una rinoplastia no es solo cuestión de estética: si algo sale mal, puede afectar tanto la apariencia como la funcionalidad de la nariz. Aunque ha tenido una complicación importante, la buena noticia es que existe una solución.

Con la técnica adecuada y un cirujano experto en rinoplastia reconstructiva, Andy puede recuperar una nariz estética y funcionalmente equilibrada.