La foto antigua que ha recuperado Cari Lapique de su marido fallecido, Carlos Goyanes, junto a Lolita Flores

Las redes sociales se han convertido en un enorme álbum familiar donde cada recuerdo encuentra su hueco. Y que, de vez en cuando, también sirven para abrir una pequeña ventana al pasado. Eso es justo lo que hizo ayer Cari Lapique, quien compartió en sus historias de Instagram una imagen antigua para recordar a su marido.

En la foto aparece su difunto marido, Carlos Goyanes, posando junto a Lolita Flores. Ambos aparecen sonrientes, en un ambiente festivo, típico de las reuniones sociales de la época. No hay filtros y no hay poses, solo un instante especial capturado.

El gesto de Lapique ha sido interpretado por muchos seguidores como un homenaje íntimo, un recuerdo espontáneo que quiso compartir con su comunidad.

Carlos Goyanes y Lolita Flores | Instagram

Una imagen que habla sola

Quienes conocen a Cari Lapique saben que su entorno social siempre estuvo ligado al mundo artístico y a algunas de las familias más reconocidas del panorama español. Por eso no sorprende que entre sus fotos guardadas aparezcan personajes como Lola Flores.

Pero la imagen tiene algo especial: muestra la naturalidad de una época en la que las fotos se hacían sin intención de compartirlas en ninguna parte. Para Cari, compartirla fue una manera de traer al presente un fragmento de su historia personal, además de un pequeño detalle para recordar a su marido.

Cari Lapique y Carlos Goyanes | Gtres

Más allá de la anécdota, ha llamado la atención lo poco que se ven ya este tipo de fotos. En un momento donde todo pasa por el filtro, las imágenes del pasado se convierten en tesoros. Y, Lapique, ha dejado claro que este es uno de los suyos.

Un recuerdo que emociona

La propia imagen habla por sí sola: un gesto emotivo por parte de Cari, quien comparte un instante íntimo recuperado del cajón de los recuerdos. Una de esas fotografías que guardan más emoción de la que muestran, y que solo quien la comparte sabe exactamente qué hay detrás.

La foto estuvo visible durante 24 horas, que es lo que se prolongan las historias en Instagram. Un recuerdo que Cari quiso rescatar, quizá porque hay fotos que pesan en el corazón y que, de vez en cuando, necesitan volver a ver la luz.

Cari Lapique | Gtres

Sobre Carlos Goyanes

Carlos Goyanes fue un empresario español también conocido por haber sido marido de Marisol y por su cercanía al mundo artístico. Su personalidad afable y su vínculo con familias del espectáculo lo hicieron muy querido en su entorno.

Falleció el 7 de agosto del verano pasado, dejando un gran vacío en la vida de Cari Lapique y de quienes lo conocieron. Su recuerdo permanece vivo, como demuestra la emotiva foto que Lapique ha compartido. Nueve días después, falleció también una de sus hijas en común, Caritina Goyanes, suponiendo unas semanas trágicas para la familia.

Cari Lapique con sus hijas Caritina y Carla Goyanes | Gtres

La conexión con Charo Vega

Aunque la foto no muestra a Charo, sí que aparece en el texto: "40 cumpleaños de Charo Vega". Y es que su figura sí está ligada a los protagonistas de la imagen.

Charo fue durante años una persona muy cercana tanto al entorno de los Flores como al de Cari y Carlos. Además de su amistad con Lolita Flores, ejerció como asistente, mano derecha y figura de confianza dentro del círculo artístico de la familia.

Su presencia era habitual en actuaciones, rodajes y encuentros sociales, lo que explica la naturalidad con la que estos mundos se cruzaban. Una red de vínculos personales y profesionales que convierte esta foto en una gran anécdota y recuerdo.