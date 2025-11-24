Duro golpe para Joaquín Torres: el famoso arquitecto, muy afectado en el entierro de su padre

Joaquín Torres está atravesando uno de los peores momentos de su vida. En agosto, todavía recuperándose de las secuelas físicas y psicológicas que arrastra tras el grave accidente de tráfico que sufrió a finales de 2023 (r el que ha estado ingresado en varias ocasiones y por el que necesitó la ayuda de una silla de ruedas para desplazarse durante meses) salía a la luz su separación de Raúl Prieto después de 11 años de amor y 2 de matrimonio. "Me dejó hace tres meses", confesaba el popular arquitecto.

Raúl Prieto y Joaquín Torres el día de su boda | Gtres

Y tras su dolorosa separación, Joaquín ha sufrido un nuevo y durísimo revés, ya que este fin de semana ha fallecido uno de sus grandes pilares, su padre Juan Torres Piñón, a los 89 años.

Joaquín Torres, en el entierro de su padre | Gtres

Ha sido este lunes cuando los familiares y amigos del que fuera fundador de la constructora ACS junto a Florentino Pérez se han dado cita en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón, Madrid, para dar su último adiós al importante empresario, que además era un importante coleccionista de arte y formaba parte del patronatos de museos como el Reina Sofía, el Guggenheim de Bilbao, o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.