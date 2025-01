Lucas revela entre lágrimas lo que realmente le ha ocurrido a su nariz: "Totalmente culpa mía"

El cierre del 2024 no fue nada fácil para Lucas González, del dúo musical Andy y Lucas. Su nariz se convirtió en el centro de críticas y burlas tras un visible cambio en su aspecto. Las redes sociales ardieron con comentarios sobre su tabique más hundido y sus fosas nasales notablemente más cerradas, obligándolo a dar explicaciones. Durante un tiempo, Lucas justificó su nueva imagen atribuyéndola a hábitos saludables, ejercicios faciales e incluso a la genética.

Sin embargo, los rumores no cesaron. Muchos insinuaban que detrás de este cambio había otras razones menos convencionales, convirtiendo su nariz en un tema recurrente en las redes sociales, incluso varias semanas después de que surgieran las primeras críticas.

Las declaraciones de Lucas en El Hormiguero

Anoche, Andy y Lucas han visitaron El Hormiguero, y Pablo Motos dudó en abordar el polémico tema. Cansado de lanzar balones fuera, Lucas decidió romper su silencio y sincerarse públicamente: "Es la primera vez que voy a hablar sobre esto".

Andy y Lucas en el plató de El Hormiguero | Gtres

Con un evidente malestar, explicó el impacto que las críticas han tenido en su vida. "Ha sido difícil de gestionar. Cuando salió la noticia, una semana antes había habido una DANA en Valencia y casi me autocastigué. Me sentí culpable por ello", lamentó, recordando cómo en su momento la atención mediática se centró más en su nariz que en los fallecidos por la catástrofe natural en la Comunidad Valenciana.

El cantante también mencionó cómo las burlas afectaron a su vida familiar. "Me avergonzaba. Uno tiene hijos, una madre que hace unos meses tuvo un ictus… Mis hijos van al colegio y les dicen cosas sobre mi nariz. En redes sociales se han escrito cosas maquiavélicas, hasta comentarios sobre drogas", explicó sin poder evitar las lágrimas.

Un retoque estético mal curado

Después de una breve pausa para recomponerse, y con el apoyo de su inseparable amigo Andy, Lucas finalmente confirmó los rumores: se sometió a un retoque estético en la nariz. "En la vida hemos nacido para hacer cada uno lo que nos plazca. Me hice una cosa estética en la nariz. Y es totalmente culpa mía, porque no hice caso a los médicos. Me quitaba las gasas, no me puse las cremas que me tenía que poner…", admitió con sinceridad.

A pesar de asumir la responsabilidad, el dolor que le han causado los comentarios de terceros no ha sido menor. "Lo que más me duele es ir a un restaurante y que alguien se acerque a la mesa y diga un disparate delante de mis hijos. Eso me rompía el alma", reveló muy dolido.

El cantante también señaló que ha decidido no reaccionar a esas faltas de respeto porque sabe que son parte del "precio de la fama". "Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa", concluyó Lucas tras abrirse en el plató de El Hormiguero.