ESTUVIERON MAS D
Fabiola Martínez, muy sincera de cómo ve a día de hoy a su exmarido, Bertín Osborne, y cómo es su relación
Fabiola Martínez ha dedicado unos minutos a los medios y se ha sincerado sobre cómo es actualmente su relación con su exmarido, Bertín Osborne. "Al final, hay mucho sembrado", ha reconocido públicamente.
Publicidad
Fabiola Martínez ha sido una de las invitadas la fiesta que Pedro J. Ramírez ha organizado para celebrar el 10 aniversario de El Español este pasado lunes.
Siempre tan educada y cercana con la prensa, la exmujer de Bertín Osborne dedicaba unos minutos a los medios tras posar en el photocall y hablaba sobre las últimas polémicas que han salpicado al presentador, especialmente en relación con todo el revuelo existente en torno a su hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén, y las últimas declaraciones que hizo la fisioterapeuta sobre él y su comportamiento como padre.
Fabiola y Bertín anunciaron su separación en enero de 2021 tras 20 años de matrimonio y dos hijos en común, y después de mucho tiempo trabajando en superar sus conflictos y trabajar en conjunto por el bien de sus hijos, el exmatrimonio ha encontrado la fórmula para respetarse y quererse a pesar de no estar juntos: "Al final hay mucho sembrado, hay mucho, mucho en medio. Mira, el otro día lo estaba pensando, Bertín y yo nos conocimos en el 2001, va a hacer 25 años... Y no sé, son muchas cosas vividas, entonces es normal, o sea, lo estaba pensando por los premios del otro día que apareció de sorpresa, y de verdad que mi reacción fue totalmente espontánea y natural porque no tenía ni idea de que iba a venir. Pues y luego cuando veo las fotos digo qué bonito que se refleje esa naturalidad, y que al final es que tantos años juntos, pues claro, nos queremos de otra manera, pero ahí está el cariño y el respeto".
Sobre una futura reconciliación con su exmarido, Fabiola responde sincera: "¿Con él? No creo. El amor evoluciona, es lo que te digo, que yo a él lo veo ahora de muchas otras formas que quizás antes no lo veía. Que ahora me he quitado mucho, mucha niebla del día a día y todas esas movidas, entonces yo ahora lo veo desde otra posición y no puedo evitar sentir cariño por él, me ha dado lo más bonito de mi vida que son mis hijos y luego pues, gracias a él, pues puedo hacer, estar aquí, hacer un photocall, no sé".
Más Celebrities
- David Beckham no se cree que Victoria se haya encargado de poner este árbol de Navidad en casa: "Sé honesta"
- Mireia Canalda anuncia su reconciliación con Julià Garrote: "No creía en las segundas oportunidades"
- Duro golpe para Joaquín Torres: el famoso arquitecto, muy afectado en el entierro de su padre
Sobre cómo serán este año las Navidades, Fabiola explica que el presentador y ella "se reparten" para disfrutar ambos de sus hijos: "El 24 y 25 lo pasarán conmigo y luego se van para Sevilla y yo pasaré fin de año".
Publicidad