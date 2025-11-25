Antena 3 Logo Antena 3
Fabiola Martínez, muy sincera de cómo ve a día de hoy a su exmarido, Bertín Osborne, y cómo es su relación

Fabiola Martínez ha dedicado unos minutos a los medios y se ha sincerado sobre cómo es actualmente su relación con su exmarido, Bertín Osborne. "Al final, hay mucho sembrado", ha reconocido públicamente.

Fabiola Martínez, en un evento en Madrid

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

Marta Picazo
Publicado:

Fabiola Martínez ha sido una de las invitadas la fiesta que Pedro J. Ramírez ha organizado para celebrar el 10 aniversario de El Español este pasado lunes.

Siempre tan educada y cercana con la prensa, la exmujer de Bertín Osborne dedicaba unos minutos a los medios tras posar en el photocall y hablaba sobre las últimas polémicas que han salpicado al presentador, especialmente en relación con todo el revuelo existente en torno a su hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén, y las últimas declaraciones que hizo la fisioterapeuta sobre él y su comportamiento como padre.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez posando para la prensa
Bertín Osborne y Fabiola Martínez posando para la prensa | Gtres

Fabiola y Bertín anunciaron su separación en enero de 2021 tras 20 años de matrimonio y dos hijos en común, y después de mucho tiempo trabajando en superar sus conflictos y trabajar en conjunto por el bien de sus hijos, el exmatrimonio ha encontrado la fórmula para respetarse y quererse a pesar de no estar juntos: "Al final hay mucho sembrado, hay mucho, mucho en medio. Mira, el otro día lo estaba pensando, Bertín y yo nos conocimos en el 2001, va a hacer 25 años... Y no sé, son muchas cosas vividas, entonces es normal, o sea, lo estaba pensando por los premios del otro día que apareció de sorpresa, y de verdad que mi reacción fue totalmente espontánea y natural porque no tenía ni idea de que iba a venir. Pues y luego cuando veo las fotos digo qué bonito que se refleje esa naturalidad, y que al final es que tantos años juntos, pues claro, nos queremos de otra manera, pero ahí está el cariño y el respeto".

Fabiola Martínez atendiendo a los medios de comunicación
Fabiola Martínez atendiendo a los medios de comunicación | Europa Press

Sobre una futura reconciliación con su exmarido, Fabiola responde sincera: "¿Con él? No creo. El amor evoluciona, es lo que te digo, que yo a él lo veo ahora de muchas otras formas que quizás antes no lo veía. Que ahora me he quitado mucho, mucha niebla del día a día y todas esas movidas, entonces yo ahora lo veo desde otra posición y no puedo evitar sentir cariño por él, me ha dado lo más bonito de mi vida que son mis hijos y luego pues, gracias a él, pues puedo hacer, estar aquí, hacer un photocall, no sé".

Sobre cómo serán este año las Navidades, Fabiola explica que el presentador y ella "se reparten" para disfrutar ambos de sus hijos: "El 24 y 25 lo pasarán conmigo y luego se van para Sevilla y yo pasaré fin de año".

