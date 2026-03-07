Lola Lolita responde a las críticas por la presencia de influencers en los Goya: "Puedo aportar mi granito de arena"

La gala de los Premios Goya celebrada en Barcelona el pasado 28 de febrero fue un éxito que coronó a Los domingos y Sirat como películas con más premios. Otros nombres propios de la noche fueron Álvaro Cervantes, Patricia López Arnaiz, Alauda Ruiz de Azúa o Susan Sarandon.

Sin embargo, también lo fueron otros que poco tienen que ver con el cine como Marina Rivers, Laura Escanes o Dulceida, cuya presencia destacó en la alfombra roja.

Marina Rivers en los Premios Goya 2026 | Gtres

Unos días después del evento, Yolanda Ramos ha abierto el debate en redes al reflexionar sobre que, mientras creadoras de contenido acudían a la gala, ella tan solo había sido invitada en dos ocasiones.

Tras ella, otros actores se han pronunciado y ahora ha sido turno de Lola Lolita, que asistió en la edición de 2025.

Durante la ceremonia de apertura del Festival de Málaga, la influencer ha respondido a estas críticas, asegurando que "al final la gente siempre tiene que sacar inquina de algo".

Lola ha señalado a Europa Press que la presencia de personalidades de las redes pueden ser positivas para dar "visibilidad del cine español" a gente más joven, aunque ha confesado que "a nivel cine obviamente no pinto nada".

"Siempre han contado conmigo, de hecho estuve en los Goya del año pasado y en aquel entonces no hubo escándalo, este año no sé por qué, quizás han ido más, pero bueno, yo muy feliz la verdad y yo creo que dentro de lo que cabe, ayudo y algo aporto", ha admitido.