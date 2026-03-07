EN LUGAR DE MÁS ACTORES
Lola Lolita responde a las críticas por la presencia de influencers en los Goya: "Puedo aportar mi granito de arena"
Lola Lolita ha defendido que los influencers asistan a premios como los Goya tras el último debate que ha habido desde diversos actores.
La gala de los Premios Goya celebrada en Barcelona el pasado 28 de febrero fue un éxito que coronó a Los domingos y Sirat como películas con más premios. Otros nombres propios de la noche fueron Álvaro Cervantes, Patricia López Arnaiz, Alauda Ruiz de Azúa o Susan Sarandon.
Sin embargo, también lo fueron otros que poco tienen que ver con el cine como Marina Rivers, Laura Escanes o Dulceida, cuya presencia destacó en la alfombra roja.
Unos días después del evento, Yolanda Ramos ha abierto el debate en redes al reflexionar sobre que, mientras creadoras de contenido acudían a la gala, ella tan solo había sido invitada en dos ocasiones.
Tras ella, otros actores se han pronunciado y ahora ha sido turno de Lola Lolita, que asistió en la edición de 2025.
Durante la ceremonia de apertura del Festival de Málaga, la influencer ha respondido a estas críticas, asegurando que "al final la gente siempre tiene que sacar inquina de algo".
Lola ha señalado a Europa Press que la presencia de personalidades de las redes pueden ser positivas para dar "visibilidad del cine español" a gente más joven, aunque ha confesado que "a nivel cine obviamente no pinto nada".
"Siempre han contado conmigo, de hecho estuve en los Goya del año pasado y en aquel entonces no hubo escándalo, este año no sé por qué, quizás han ido más, pero bueno, yo muy feliz la verdad y yo creo que dentro de lo que cabe, ayudo y algo aporto", ha admitido.
