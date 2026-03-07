Paloma Lago, "entusiasmada" tras ser abuela: Javier García Obregón y Eugenia Gil comparten la primera foto de su hijo

Paloma Lago vive uno de los momentos más felices de su vida: a los 58 años se ha convertido en abuela por primera vez después del nacimiento del bebé de su hijo, Javier García-Obregón, y su esposa, Eugenia Gil Muñoz.

Los padres ya han mostrado la primera imagen del bebé, un niño al que han llamado Javier en honor a su padre y a su abuelo, en sus redes sociales con un bonito mensaje.

"Javier llegó al mundo el 05.03.2026 para enseñarnos lo que es el amor más brutal e incondicional que se puede sentir en la vida", han escrito, agradeciendo a los profesionales del centro médico donde Eugenia ha dado a luz. Ahora sí que si continúa la aventura. Bienvenido Javierito, te queremos con todo nuestro corazón".

El propio padre ya adelantó hace unos meses a ¡HOLA! que el nombre del pequeño estaba cargado de simbolismo y era casi "una norma no escrita" en la familia, subrayando la enorme ilusión de su padre y de Paloma Lago ante la llegada de este primer nieto por ambas ramas.

Tanto los abuelos paternos como los maternos "están en una nube", celebrando la llegada del pequeño, que llega para ampliar y consolidar la felicidad de un matrimonio que se dio el Sí, quiero en mayo de 2024 en la madrileña iglesia de San Fermín de los Navarros.

Javier García Obregón y Eugenia Gil en un evento | Gtres

Por su parte, Paloma Lago ha reaccionado pletórica a la noticia tras convertirse en abuela por primera vez después de un 2025 duro para ella.

"Soy abuela. Estoy entusiasmada. Muchísimas gracias a todos por vuestras felicitaciones", ha publicado Paloma a través de una historia de Instagram.

Mensaje de Paloma Lago tras convertirse en abuela | Instagram @_palomalago

Para la modelo y presentadora, este nacimiento tiene un fuerte componente emocional, ya que supone un auténtico bálsamo tras el que ella misma ha definido como su "peor año", marcado por el fallecimiento de su padre y por el archivo judicial de la denuncia por agresión sexual que interpuso contra el exconselleiro Alfonso Villares, con quien mantuvo una relación sentimental.

La llegada de su primer nieto abre ahora una etapa mucho más luminosa para la comunicadora, que afronta esta nueva faceta personal volcada en su familia y arropada por la mejor de las noticias.