La capilla ardiente del periodista Fernando Ónega se abrió este 3 de marzo en la Casa de Galicia de Madrid y, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, se convirtió en un constante ir y venir de familiares, amigos y compañeros que quisieron darle su último adiós. La familia del maestro de la crónica política, fallecido a los 78 años, estuvo arropada durante toda la jornada por el cariño de quienes compartieron con él años de profesión y de vida.

Entre los asistentes se encontraban rostros muy conocidos del periodismo y la televisión como Susanna Griso, Sandra Golpe o Norma Duval. Tampoco faltaron figuras habituales de los platós como Terelu Campos, la empresaria y representante de artistas Susana Uribarri, muy vinculada al mundo de la comunicación y conocida por su estrecha relación con numerosos periodistas, o la siempre elegante Carmen Lomana.

El adiós también reunió a personalidades del mundo del entretenimiento y las redes sociales. Entre ellas, la creadora de contenido Tamara Gorro, así como el torero José OrtegaCano. Fueron muchos los rostros conocidos que quisieron acompañar a la familia en un momento tan importante como doloroso, recordando que con la muerte de Ónega no solo se despide a un nombre clave del periodismo, sino a un comunicador con un talento difícil de igualar.

Sus tres hijos fueron los encargados de salir a agradecer a la prensa el cariño recibido durante toda la jornada. Especialmente emocionada, la periodista Sonsoles Ónega, presentadora de Y ahora Sonsoles, tomó la palabra: "Estamos emocionados, conmovidos por el cariño inmenso". Después añadió unas palabras de gratitud hacia los medios: "Queríamos daros las gracias por el respeto y por hacernos sentir muy orgullosas de nuestro padre, que fue un poco padre de esta profesión", dijo, en referencia al periodismo.