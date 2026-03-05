MADRID DESPIDE A UNA LEYENDA DEL PERIODISMO
Carmen Lomana, Norma Duval y Ortega Cano, entre la larga lista de famosos en la despedida a Fernando Ónega
El mundo del periodismo y de la televisión se ha volcado para despedir a Fernando Ónega. Desde primera hora de la mañana del pasado 3 de marzo, decenas de rostros conocidos pasaron por la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia de Madrid para dar su último adiós al maestro de la crónica política.
La capilla ardiente del periodista Fernando Ónega se abrió este 3 de marzo en la Casa de Galicia de Madrid y, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, se convirtió en un constante ir y venir de familiares, amigos y compañeros que quisieron darle su último adiós. La familia del maestro de la crónica política, fallecido a los 78 años, estuvo arropada durante toda la jornada por el cariño de quienes compartieron con él años de profesión y de vida.
Entre los asistentes se encontraban rostros muy conocidos del periodismo y la televisión como Susanna Griso, Sandra Golpe o Norma Duval. Tampoco faltaron figuras habituales de los platós como Terelu Campos, la empresaria y representante de artistas Susana Uribarri, muy vinculada al mundo de la comunicación y conocida por su estrecha relación con numerosos periodistas, o la siempre elegante Carmen Lomana.
Norma Duval y Susana Uribarri en la despedida de Fernando Ónega.
Carmen Lomana en la despedida de Fernando Ónega.
El adiós también reunió a personalidades del mundo del entretenimiento y las redes sociales. Entre ellas, la creadora de contenido Tamara Gorro, así como el torero José OrtegaCano. Fueron muchos los rostros conocidos que quisieron acompañar a la familia en un momento tan importante como doloroso, recordando que con la muerte de Ónega no solo se despide a un nombre clave del periodismo, sino a un comunicador con un talento difícil de igualar.
Tamara Gorro en la despedida de Fernando Ónega.
Ortega Cano en la despedida de Fernando Ónega.
Sus tres hijos fueron los encargados de salir a agradecer a la prensa el cariño recibido durante toda la jornada. Especialmente emocionada, la periodista Sonsoles Ónega, presentadora de Y ahora Sonsoles, tomó la palabra: "Estamos emocionados, conmovidos por el cariño inmenso". Después añadió unas palabras de gratitud hacia los medios: "Queríamos daros las gracias por el respeto y por hacernos sentir muy orgullosas de nuestro padre, que fue un poco padre de esta profesión", dijo, en referencia al periodismo.
