Tópicos de los horóscopos: ¿Son reales o un poco exagerados?

Seguro que lo has escuchado mil veces: que si los Leo son cabezotas, que si los Escorpio no son de fiar, que si los Géminis tienen tendencia a la dispersión o que Cáncer vive para cuidar a los demás. Son frases que se repiten tanto que parecen verdades absolutas, pero cuando miramos la astrología con un poco más de profundidad, la cosa cambia bastante.

La mayoría de estos tópicos tienen una base real, pero están simplificados hasta el extremo. Cada signo tiene una energía concreta y unas características propias, eso es cierto. El problema aparece cuando reducimos esa energía a una etiqueta fija, como si todas las personas nacidas bajo ese signo funcionaran exactamente igual.

¿Pero de dónde nacen estos clichés?

Los tópicos suelen surgir cuando una cualidad real del signo se exagera o se interpreta de forma más general (e injustamente, desde mi punto de vista)... La astrología describe energías, no comportamientos cerrados. Pero cuando esa energía se vive desde la inseguridad o la inmadurez, es cuando aparecen las etiquetas.

Reducir un signo a una frase rápida puede ser divertido, pero no es riguroso. Y la astrología, cuando se estudia bien, es bastante más compleja que eso.

Leo: ¿cabezota o coherente?

Leo | Freepik

Leo, por ejemplo, es un signo de fuego y además fijo. Eso significa que tiene determinación, orgullo sano y una identidad fuerte. Cuando esa energía está equilibrada, hablamos de liderazgo, presencia y seguridad. Sin embargo, cuando se vive desde la inseguridad o el exceso de ego, puede parecer rigidez o necesidad constante de reconocimiento.

De ahí viene lo de "cabezota", pero no es la esencia del signo, sino una expresión desequilibrada de su fuerza.

Escorpio: ¿misterioso o vengativo?

Escorpio | Freepik

Con Escorpio sucede algo parecido. Es un signo intenso, profundo y muy emocional, aunque no lo demuestre fácilmente. Su intuición es bárbara y muchos nacidos bajo este signo pueden experimentar algún tipo de "don místico" a lo largo de su vida.

No confía de inmediato y necesita tiempo para abrirse. Va a lo profundo de las cosas, indaga, investiga y descubre cosas que a otros signos les cuesta más. Y cuando hieren sus sentimientos, no suele quedarse callado, pero de ahí a que sea vengativo... hay un trecho.

Cáncer: ¿solo el cuidador del zodiaco?

Cáncer | Freepik

Y Cáncer, al que siempre se le asigna el papel de superprotector y cuidador. Y sí, tiene una energía protectora y sensible, pero eso no significa que viva exclusivamente para sostener a los demás. Cáncer también puede ser fuerte, estratégico y muy resistente cuando hace falta.

Reducirlo a "el que cuida" es quedarse en la superficie.

El error de simplificar la astrología

El gran error es pensar que el signo solar lo explica todo. En realidad, cada persona es una combinación de Sol, Luna, Ascendente y muchos otros factores de su carta natal. Dos personas del mismo signo pueden parecer completamente distintas porque el resto de su mapa es diferente.

Además, cada energía puede vivirse desde su versión más consciente o desde su versión más inmadura. El fuego puede ser pasión o impulsividad. El agua puede ser sensibilidad o dramatismo. El aire puede ser inteligencia o dispersión. La tierra puede ser estabilidad o rigidez.