Margarita de Borbón cumple 87 años: el diagnóstico de ceguera, su gran amor y su vida en Madrid

La hermana menor del rey Juan Carlos y la única en vida, Margarita de Borbón, cumple hoy, día 6 de marzo, 87 años. Celebra en el día de hoy una vida discreta y alegre, siendo un referente de valentía y personalidad abierta, a pesar de su diagnóstico de ceguera de nacimiento.

Y es que ha sido una mujer capaz de romper los estereotipos de la casa real, con estudios, renunciando a sus derechos al trono y formando una bonita familia. Ahora, Margarita disfruta de su nieto Carlos, el hijo de María Zurita, en un momento muy dulce que atraviesa.

En este artículo hacemos un repaso por la vida de Margarita de Borbón: su infancia en Italia, su historia de amor con el médico Carlos Zurita y la maravillosa familia que han formado juntos.

Margarita de Borbón | Gtres

Su infancia y diagnóstico

La hermana del rey emérito nació el 6 de marzo de 1939 en Roma, puesto que la guerra civil aún no había terminado y su familia se encontraba exiliada en la capital de Italia. A poco de nacer, la bautizaron en la iglesia española Santa María de Montserrat, en Roma.

Cuando tan solo tenía 3 años se trasladaron a Suiza, a la ciudad de Lausana. Fue entonces cuando la cuidadora que tenían contratada se dio cuenta de que algo pasaba, puesto que Margarita no se miraba las manos cuando las movía como lo hacían el resto de niños de la familia.

Ahí empezó la búsqueda del mejor oftalmólogo habido y por haber, quien diagnosticó a Margarita con ceguera de nacimiento, un pronóstico que no la detuvo nunca, ya que no dejó de practicar natación, al igual que sus hermanos, y de estudiar mucho.

Margarita de Borbón junto a sus padres Juan de Borbón y María de las Mercedes de Borbón y Orleans, y sus hermanos Juan Carlos, Maria del Pilar y Alfonso, en Suiza el año 1945 | Getty Images

Así lo ha demostrado con los idiomas, ya que domina el español, el inglés, el francés, el italiano y el portugués, además de tener unos mínimos conocimientos en árabe y búlgaro. También es una apasionada de la música, toca el piano y le encanta la música clásica y Bruce Springsteen.

Cuando Margarita tenía 7 años, dejaron atrás Lausana para instalarse en Portugal, donde estudió en un centro adaptado para personas ciegas. Posteriormente decidió acabar sus estudios de Puericultura, que tratan sobre la crianza y cuidado del niño durante los primeros años de la infancia.

Aunque sus padres y hermanos siempre trataron de protegerla de más, ella anhelaba ser independiente, y así lo consiguió, sin dejar de creer en ella misma nunca.

Margarita de Borbón | Gtres

Su amor con Carlos Zurita

Margarita de Borbón se conoció con el médico Carlos Zurita en una cena en casa de Alfonso Ussía, periodista y escritor español. Ahí tuvieron un gran flechazo, tanto que Carlos aprendió braille para poder escribir cartas a su amada.

Margarita de Borbón y Carlos Zurita | Getty Images

Margarita no dudó ni un segundo en renunciar a sus derechos al trono para así poder casarse con él, un enlace que a su padre le costó asimilar. Dos años después de ese primer encuentro se casaron en Estoril, el mismo día que lo hicieron sus padres 37 años atrás.

Margarita de Borbón y Carlos Zurita | Getty Images

La boda

Para el gran día, la hija de Juan de Borbón y María de las Mercedes de Borbón y Orleans llevó un vestido de Linka Babesca con estética minimalista. En general fue una novia sencilla: pelo recogido en un moño bajo, sin ninguna tiara o joya familiar que reflejara su proveniencia real y un velo de tul.

Margarita de Borbón y Carlos Zurita el día de su boda, el 12 de octubre de 1972 | Getty Images

Para el convite, los novios escogieron el Hotel Palacio, donde disfrutaron de un menú que incluía cóctel de marisco, lomo de vaca asado y una tarta de tales dimensiones que pesaba más de 50 kilos.

Margarita de Borbón junto a su padre el día de su boda, el 12 de octubre de 1972 | Getty Images

La boda tuvo una organización rápida y ligera, puesto que su objetivo como pareja era que Margarita pudiera acompañar a Carlos a su nueva etapa en Buenos Aires, donde le concedieron una beca por sus estudios.

Sus hijos

Tras seis meses viviendo en el otro lado del charco, la pareja regresó a Madrid, donde, el 9 de agosto de 1973, dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Alfonso Zurita, de nacimiento Alfonso Juan Carlos, en honor al abuelo, padre y hermano de Margarita.

Margarita de Borbón con su hijo recién nacido Alfonso Zurita | Getty Images

Dos años después, el 16 de septiembre de 1975 llegó al mundo su segunda hija, María Zurita, quien, al igual que su madre, ha marcado un importante avance en la casa real. Y es que es la primera de la familia que se ha sometido a una inseminación artificial para ser madre soltera, dando a luz el 19 de abril del 2020 al pequeño Carlos, la alegría de la casa.

Margarita de Borbón con su hija recién nacida María Zurita en el día de su bautizo, junto a la reina Sofía, madrina del bebé | Getty Images

Su vida en Madrid

Margarita de Borbón ha pasado el mayor número de años de su vida en la capital española, Madrid, donde ha presidido la Fundación Victoria Eugenia en ayuda a los enfermos de hemofilia. Además, junto a su marido Carlos Zurita creó la Fundación Duques de Soria, con el propósito de promover la cultura española.

Ahora, su principal objetivo es disfrutar de sus hijos y su nieto al máximo, pasando el mayor tiempo posible en su compañía. Además, está claro que seguro que uno de sus deseos de cumpleaños sería tener a su hermano un poquito más cerca.