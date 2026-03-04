Cejas planas: la tendencia de belleza que está cambiando cómo se enmarca la mirada

Los cánones de belleza nunca han sido estáticos, pero en los últimos años hemos visto cómo las tendencias de cejas han oscilado entre estilos muy marcados, como las cejas gruesas y arqueadas de moda en el 2016, hasta llegar a formas más naturales.

Ahora, en 2026, una de las tendencias que más está dando que hablar son las cejas planas o flat brows, un look que elimina el arco pronunciado y apuesta por una línea más horizontal y relajada.

Phoebe Dynevor | Getty Images

¿Qué son las cejas planas?

A diferencia de la ceja tradicional con arco evidente, las flat brows siguen una trayectoria mucho más horizontal, reduciendo o incluso eliminando la curva que históricamente se ha considerado favorita para abrir la mirada.

Esta forma viene del mundo del K-beauty, la influencia coreana en las rutinas de belleza, donde se busca suavizar los rasgos sin recurrir a procedimientos invasivos. Unas rutinas de belleza que están en plena tendencia.

Manon Bannerman | Getty Images

El resultado visual es una mirada más calmada, juvenil y relajada, ya que la ausencia de arco alto evita tensionar los párpados o dar una expresión demasiado intensa. En lugar de eso, la línea plana crea un efecto tranquilo y sofisticado que muchos maquilladores comparan con un lifting totalmente natural.

¿Por qué está de moda ahora?

Después de años en los que las cejas ultra arqueadas o excesivamente definidas dominaron redes y revistas, el giro hacia formas más suaves responde a una búsqueda más amplia de naturalidad y comodidad.

En una época en la que el maquillaje trata de realzar en lugar de transformar, las cejas planas encajan perfectamente, ya que funcionan con el vello natural, no requieren depilación extrema y, bien hechas, pueden hacer que toda la mirada parezca más abierta.

Además, celebridades y modelos que ya lucen estilos similares han ayudado a popularizar este enfoque. Aunque no todas se ajustan exactamente a la línea plana, muchas han mostrado versiones más suavizadas del arco clásico, lo que ha impulsado la tendencia fuera de Corea y hacia Occidente.

Cómo conseguir la forma plana

Una de las claves de esta tendencia es que no se trata de arrasar con todo el arco natural de la ceja, sino de suavizarlo:

Define sin depilar en exceso: evita eliminar mucho pelo por debajo de la ceja, eso mantiene volumen y permite al ojo respirar.

Rellena con precisión: usa un lápiz fino o gel para dibujar trazos que imiten vello natural puede ayudar a alargar la línea sin que se vea dibujada.

Peina correctamente: cepilla las cejas hacia arriba y ligeramente hacia afuera para reforzar la línea plana y hacer que la mirada se vea más abierta y ligera.

Técnicas suaves como el dermaplaning: esta técnica de perfilado superficial puede ayudar a suavizar la forma sin dañar el vello, a diferencia de depilaciones agresivas.

El truco no es crear una ceja completamente recta como una regla, sino trabajar con la forma que ya tienes para lograr una silueta más relajada y moderna.

Mujer rellenando su ceja recta con un lápiz fino | Freepik

¿Para quién funciona mejor?

Aunque se habla de flat brows como un look universal, lo cierto es que cada rostro responde de manera distinta a la forma de las cejas. Por ejemplo, una línea muy horizontal puede realzar ojos grandes o almendrados, dándoles un aire más sereno y suavizar rasgos marcados en caras con estructuras angulosas.

En cambio, en rostros muy redondos o con párpados caídos, recomiendan combinar la tendencia con ligeros ajustes personalizados para evitar que la mirada se vea pesada o un poco caída.

Kendall Jenner | Getty Images

¿Un look para quedarse?

Como ocurre con la mayoría de las tendencias, la aceptación de las cejas planas no es unánime. Hay quienes consideran que una línea demasiado horizontal puede resultar demasiado rígida o incluso menos elegante que otras formas más tradicionales.

Aun así, la tendencia está impulsada por una mezcla de minimalismo moderno y estética internacional: menos énfasis en el arco exagerado y más foco en una belleza relajada, contemporánea y adaptable a diferentes estilos de maquillaje y personalidad.